Samsung Galaxy Note 9 | rivelate le caratteristiche | 6 GB di RAM e nuova S Pen - Data

Samsung Smart Rent/ Come cambiare ogni anno uno smartphone top di gamma : Galaxy S9 a noleggio : Samsung Smart Rent, Come cambiare ogni anno uno Smartphone top di gamma: Galaxy S9 a noleggio. Innovativo servizio firmato Samsung per cambiare ogni 12 mesi il telefono(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Solo oggi buono sconto ePrice per Samsung Galaxy S9 - iPhone 8 e P20 Lite : prezzo del 4 luglio : Ci sono novità estremamente interessanti oggi 4 luglio per gli utenti che hanno nel mirino determinati smartphone, tra i quali i vari Samsung Galaxy S9, iPhone e Huawei P20 Lite, tanto per citare quelli che a conti fatti sono diventati molto popolari qui in Italia. Andando più nello specifico, emerge che per ordini superiori a 499 euro in queste ore potrete ottenere uno sconto pari a 50 euro, mentre superando la soglia dei 199 euro avrete un ...

Samsung - anche la batteria curva del pieghevole Galaxy X : Altre indiscrezioni per il dispositivo "foldable" che dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019: si muoverà fra 3.000 e 6.000 mAh. A breve in arrivo il Galaxy Note 9

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung darà il via alla produzione delle batterie flessibili che saranno usate anche sul Samsung Galaxy X entro la fine dell'anno L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Batteria flessibile per il Samsung Galaxy X : la foto dei presunti prototipi : Sempre sulla cresta dell'onda il Samsung Galaxy X, un dispositivo presumibilmente costruito per flettersi, e di cui ormai sentiamo parlare da mesi, in un andirivieni di conferme e smentite. L'ultima indiscrezione interessa un ceppo di Batteria realizzato dal produttore asiatico, anch'esse flessibili, e quindi con ogni probabilità adoperata proprio per alimentare la serie di smartphone sopra citata (ma non solo, visto che si parte da un minimo di ...

La batterie pieghevoli di Samsung sono pronte : Galaxy X con 6000 mAh? : Il primo smartphone pieghevole al mondo è previsto entro la fine dell'anno o l'inizio del 2019. A competere per il primato ci sono aziende come Huawei, Lenovo e anche la coreana Samsung che ha appena presentato le sue batterie ...

Anticipazioni Samsung Galaxy Note 9 : la possibile novità sarà un'innovativa S Pen (RUMORS) : Manca oramai poco più di un mese alla presentazione di uno degli smartphone più attesi dagli amanti di Android: l'azienda asiatica Samsung ha ufficializzato infatti la presentazione per il 9 agosto del nuovo Samsung Galaxy Note 9, in anticipo rispetto al suo modello precedente. Nel 2017 infatti il Galaxy Note 8 fu presentato a settembre, e quindi questa novità potrebbe significare che l'azienda asiatica possa lanciare sul mercato quanto prima un ...

Con Bluetooth la SPen del Samsung Galaxy Note 9 : cosa sarà possibile fare? : La SPen del Samsung Galaxy Note 9 potrebbe davvero includere la tecnologia Bluetooth, come confermato dalla recente certificazione del presunto pennino presso l'ente statunitense FCC. In questo contesto è emerso che l'accessorio, identificato con il codice 'EJ-PN960', sia provvisto di supporto alla connettività Bluetooth LE da 2.4 GHz. Sul fatto che si trattasse della SPen che accompagnerà il Samsung Galaxy Note 9 non ci sono poi così tanti ...

Galaxy S9 aumentare luce della torcia su Samsung : Come ottenere più luce dalla torcia del Samsung Galaxy S9. La guida ch ti insegnerà ad aumentare la luminosità della torcia per illuminare di più.

Ritardo ufficiale per alcuni Samsung Galaxy sull’aggiornamento Oreo : occhio alla serie A e J : La questione inerente il rilascio di nuovi aggiornamenti software per i Samsung Galaxy è da sempre caldissima. Sono trascorsi pochi giorni da quando ho avuto modo di condividere con voi la notizia riguardante l'obbligatorietà nel portare a termine il download di un determinato firmware, dopo aver rifiutato per almeno dieci volte il pacchetto software. Oggi 4 luglio, invece, tocca fare i conti con un altro aspetto, perché per la prima volta una ...

Samsung Galaxy J3 - J5 e J7 (2017) potrebbero vedere Oreo più tardi del previsto : Secondo Samsung Turchia, Samsung Galaxy J3 (2017), J5 (2017) e J7 (2017) potrebbero ricevere l'update ad Android 8.0 Oreo con un ulteriore ritardo. Vediamo la roadmap aggiornata. L'articolo Samsung Galaxy J3, J5 e J7 (2017) potrebbero vedere Oreo più tardi del previsto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Smart Rent - il noleggio per avere un Galaxy nuovo ogni anno - : Per molti rappresenta il primo e l'ultimo contatto con il mondo al loro risveglio , 68%, o prima di addormentarsi , 77%, , e la soluzione più praticata per fare shopping online , 78%, o per ...

Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è tutto più facile : Samsung presenta Smart Rent, il modo più facile per avere uno Smartphone Galaxu nuovo ogni anno, con garanzia per furto e danni accidentali. L'articolo Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è tutto più facile proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 tra render - benchmark e il colore giallo : Samsung Galaxy Note 9 si sarebbe mostrato in nuovi colorati render e sarebbe passato di nuovo dai benchmark di GeekBench. Restano i dubbi sulla possibile colorazione gialla. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 tra render, benchmark e il colore giallo proviene da TuttoAndroid.