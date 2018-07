Samsung | anche la batteria curva del pieghevole Galaxy X

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2018 e gli altri miglioramenti arrivati gli scorsi giorni in Europa. Ecco i nuovi firmware G950FXXU2CRF7 e G955FXXU2CRF7. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

I prossimi Samsung Galaxy potrebbero avere un display anche sul retro : Quale sarà il design dei prossimi Samsung Galaxy? Sembrano chiare le idee sui futuri smartphone dei sudcoreani, che non cederanno al fascino del notch e andranno a eliminare praticamente ogni bordo frontale. Ma non solo: si prospetta l’intrigante ipotesi di uno schermo secondario sul retro. Osservando le ultime immagini relativi ai prototipi prossimi venturi e riportate da Mobielkopen, sembra proprio che Samsung stia lavorando per ...

Pulsante scatto fisico sul Samsung Galaxy Note 9? Utilissimo anche per altro : L'uscita del Samsung Galaxy Note 9 si avvicina (lancio più che probabile il 9 agosto a New York) e si moltiplicano i rumor relativi al phablet 2018. Gli ultimi della serie riguardano un nuovo Pulsante fisico che dovrebbe essere ospitato proprio sul device come scorciatoia per il comparto fotografico e non solo. Vediamo nello specifico di cosa potrebbe trattarsi, secondo le anticipazioni della fonte Herald. Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe ...

Galaxy S10 : anche per il top Samsung tripla fotocamera (rumor) : In Corea del Sud è sorto un nuovo rumor sul Galaxy S10, in cui si afferma che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di tripla fotocamera posteriore. Una configurazione a tre telecamere è stata presentata per la prima volta con il Huawei P20 Pro e sembra che Samsung voglia replicare il successo del dispositivo cinese. Samsung Galaxy S10 con tripla fotocamera posteriore “Samsung, che ha una domanda inferiore al previsto per la sua ...

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Samsung Galaxy S10, il prossimo top di gamma del gruppo sud coreano, potrebbe utilizzare una tripla fotocamera posteriore, forse Anche con un sensore 3D. L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Alcuni interventi sul Samsung Galaxy Note 9 : phablet rimandato - anche se di poco : Avremmo dovuto assistere alla presentazione del Samsung Galaxy Note 9 il prossimo 29 luglio, con circa 4 settimane di anticipo rispetto a quanto l'azienda sudcoreana ci aveva abituato da un po' di anni a questa parte. Ci avevate già messo il pensiero? Dispiace deludervi, ma, a quanto emerso sulle pagine di 'thebell.co.kr', il VP di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, avrebbe preferito rimescolare le carte in tavola, e rivedere Alcuni aspetti del ...

Honor 8 riceve le patch di maggio - mentre arrivano novità anche in casa Samsung : Honor 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio, in rollout anche su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa, mentre Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy A8 (2018) stanno ricevendo una nuova versione dell'app Wi-Fi Protetto. L'articolo Honor 8 riceve le patch di maggio, mentre arrivano novità anche in casa Samsung proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere lanciato anche in blu e viola : In Rete è apparsa un'immagine render che ci mostra altre due delle colorazioni in cui il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere presto disponibile L'articolo Il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere lanciato anche in blu e viola proviene da TuttoAndroid.

Anche il più economico Samsung Galaxy J6 (2018) sarà dotato di Infinity Display : Nel corso di quest'anno abbiamo visto l'introduzione dell'Infinity Display di Samsung nella serie Galaxy A sia in Galaxy A8 e Galaxy A8+, sia in Galaxy A6 e Galaxy A6+. A breve sarà il turno del più economico Galaxy J6 che, per confermare questa futura implementazione, si fa vedere in alcuni scatti inediti! L'articolo Anche il più economico Samsung Galaxy J6 (2018) sarà dotato di Infinity Display proviene da TuttoAndroid.

Ecco arrivare anche i Samsung Galaxy J4 e J6 : le probabili schede tecniche : Fanno abbastanza curiosità i Samsung Galaxy J4 e J6, che il produttore asiatico dovrebbe svelare da un momento all'altro. Finora ancora non si sapeva nulla sulle specifiche tecniche dei due dispositivi, che sono balzate fuori in queste ore sul noto portale SamMobile. Si parte dal primo dei due, il Samsung Galaxy J4, che prevede il seguente hardware: schermo da 5.5 pollici a 720p con probabile formato in 16:9 (non sappiamo se SuperAMOLED o ...