Sampdoria | al via la nuova stagione

Calciomercato Sampdoria - il saluto di Viviano : «Fatte scelte diverse» : Chi verrà al mio posto, chi verrà in futuro, chiunque esso sia, sostenetelo perché alla fine l'unica cosa che conta è che indossa la maglia più bella del mondo, quello non cambierà mai...me lo avete ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Zapata : si pensa al doppio colpo in entrata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per preparare la prossima stagione, il club blucerchiato sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore importanti movimento per il reparto avanzato, ad un passo dalla cessione il colombiano Duvan Zapata, sempre più vicino al campionato cinese per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro ...

Viviano commosso : il saluto ai tifosi della Sampdoria [FOTO] : Emiliano Viviano ha voluto salutare i tifosi della Sampdoria prima di firmare il nuovo contratto con lo Sporting de Portugal “Saluterò con calma, devo trovare le parole… una cosa però la dico, quanto è bella la Sampdoria”. Emiliano Viviano si congeda dalla sua Sampdoria, con un breve messaggio postato su Instagram nel quale lascia presagire un seguito. Magari una lettera per dire addio a quei tifosi che tanto bene gli hanno ...

Il Parma dice addio a Viviano - futuro in Portogallo per l’ex Sampdoria : il portiere ha firmato per lo Sporting : Blitz in Portogallo per Emiliano Viviano, il portiere ha firmato con lo Sporting un contratto triennale Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Clube de Portugal, niente Parma dunque per l’ex Samp che comincia così una nuova esperienza all’estero. Utile il blitz messo in atto nella giornata di ieri dal giocatore classe ’85, che ha visitato le strutture del club e svolto le visite mediche per valutare il suo stato di ...

Sampdoria - Ferrero ha scelto : le ultime sul portiere che sostituirà Viviano : Viviano saluta la Sampdoria per approdare a Parma, il presidente Ferrero ha già in tasca una valida alternativa tra i pali Viviano è promesso sposo del Parma, questo è ormai noto. La Sampdoria sta dunque vagliando le diverse ipotesi sul mercato per sostituire al meglio l’estremo difensore che sta per dare l’addio al club. Il nome in pole position nelle ultime settimane, è stato quello di Skorupski, ma il prezzo richiesto dalla Roma è ...

Sampdoria - via Pecini e Pradé : ecco il sostituto - incrocio con l’Udinese : La Sampdoria si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento in classifica, nelle ultime ore importanti mosse per quanto riguarda i dirigenti blucerchiati. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in uscita il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all’Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento ...

Sorpresa Sampdoria : Viviano prepara l’addio : L’era Viviano alla Sampdoria potrebbe essere terminata, il portiere sta meditando di lasciare il club del presidente Ferrero in estate Come un fulmine a ciel sereno, arriva oggi la notizia del possibili addio di Emiliano Viviano alla Sampdoria. Il portiere, rivela Skysport, stamane ha incontrato il proprio agente Vigorelli in un hotel milanese, per pianificare le prossime mosse in vista della calda estate di calciomercato. Sembra infatti ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella - test sul campo. Esami per Viviano : GENOVA - Allenamento mattutino per la Sampdoria , che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato, a Ferrara contro la Spal domenica. Il gruppo si è diviso tra ...

Serie A Sampdoria - terapie per Murru e Viviano : GENOVA -D opo il lunedì di riposo post- Napoli, la Sampdoria torna ad allenarsi, suddivisa in due gruppi. I blucerchiati più impegnati domenica sera hanno svolto programma di scarico, seduta completa ...

