"'Servono più immigrati per pagare le pensioni... cancellare la legge Fornero costa troppo... servono più immigrati per fare i tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare...'. Il presidente dell'Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare (e di fare figli) di tantissimi italiani. Dove vive, su Marte?". Così il vicepremier e ministro dell'Interno,replica: "Isono la risposta migliore e non c'è modo di intimidirli"."I. Oggi presentiamo la verità che bisogna dire in Italia".(Di mercoledì 4 luglio 2018)