Salvini | su Lega sentenza politica

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

La Cassazione ordina il sequestro dei 49 mln che la Lega deve allo Stato. Salvini : un processo politico' : Per la procura di Genova sarebbero frutto della truffa allo stato sui rimborsi elettorali per cui Bossi è stato condannato in primo grado. 'È evidente che diamo fastidio' dice il leader della Lega ...

