Salvini già pensa di cambiare Dignità

Salvini invulnerabile. Quei 49 mln ce li siamo già spesi. L'avesse detto un altro - l'avremmo fritto : Rimborsi elettorali usati per farsi i fatti propri e non per attività in qualche modo legate alla politica. Ora nuova e discussa decisione della Cassazione: si prendano ovunque dai conti, dai fondi, ...

Saviano e Salvini elogiano la 4x400 d'oro - Chigbolu : 'Quattro nere? Non l'avevo notato' : L’Italia multietnica vola ai Giochi del Mediterraneo [VIDEO] e porta in dote un bel bottino di medaglie alla squadra azzurra. Un’impresa che va oltre l’aspetto sportivo e testimonia, una volta di più, come il Bel Paese possa essere un esempio positivo di integrazione. Dalla doppietta realizzata da Yadisleidy Pedroso cubana di origini e salernitana per amore e Ayomide Folorunso origini nigeriana nei 400 ostacoli al capolavoro della 4x400. ...

Luigi Di Maio - il suo 'decreto imbecillità' scatena il caos : la rabbia di Salvini - come lo sfregia : Prima o poi a Luigi Di Maio dovevano pur concedere qualcosa da fare e che gli desse un minimo di visibilità, per cui ecco il capolavoro del ministro grillino al Lavoro che non ha mai lavorato in vista ...

Governo : standing ovation per Salvini a Pontida. Dissonanze tra i giallo-verdi : Dopo la standing ovation per Salvini a Pontida in occasione del suo discorso nella giornata di ieri non sono tardate a palesarsi forti perplessità provenienti dalle altre forze politiche in merito ai ...

La "Salvinite" contagia il Paese Ora tutti saltano sul Carroccio : "C'è solo un capitano da nord a sud" lo slogan che campeggia sul pratone racchiude la quintessenza della prima Pontida con una Lega, non più nord, divenuta in pochi mesi di governo e primo partito italiano nei sondaggi. Catalizzatore ininterrotto di consensi prima e ancor più dopo il 4 marzo, riflesso di un leader che ha plasmato a sua immagine il linguaggio e l'identità del nuovo Carroccio nazionale, intercettando i cuori più lontani. Da tre ...

Salvini a Pontida guarda già alle Europee : 'Referendum tra le élite Ue e i populisti' : Sul prato di Pontida, dove tutto è nato, va in scena ancora una volta l'orgoglio leghista. Ma questo è l'anno dei record, con Salvini vicepremier e ministro dell'Interno del governo gialloverde. 'Sono ...

FICO CONTRO Salvini : “MIGRANTI? NON CHIUDEREI PORTI”/ Giorgia Meloni risponde : “Vai dai terremotati #Boldrino” : FICO CONTRO SALVINI: “MIGRANTI? Non CHIUDEREI PORTI”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:52:00 GMT)

MIGRANTI - ITALIA SI SCONTRA CON FRANCIA E MALTA/ Open Arms - Farrugia attacca Salvini : “Basta fake news!” : MIGRANTI, Consiglio Ue: scontro ITALIA-FRANCIA. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi MALTA attacca Salvini(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Salvini al Festival del lavoro : "Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese" : E sulle sanzioni europee alla Russia ha avvertito che "danneggiano l'economia italiana" e il loro ritiro "c'è nel contratto di governo" ed è "un'idea della Lega da sempre". Inoltre, ha proseguito, "...

Salvini zittisce Giannini : "Ti consiglio la camomilla perché governeremo per anni" : Scintille via etere tra Matteo Salvini e Massimo Giannini . Il leader della Lega , ospite del programma Circo Massimo , su Radio Capial , condotto dal giornalista, si è difeso dalle accuse - oltre che ...

Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam : 'Insultano Matteo Salvini - intanto questi in Costa Smeralda...' : Dopo Rita Pavone, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca i Pearl Jam. La band di Seattle è finita al centro delle polemiche dopo aver eseguito durante il concerto allo stadio ...