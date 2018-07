Salvini | «Buon inizio per il decreto dignità | l' Aula lo migliorerà» Di Maio | «Non

Dl dignità - Salvini : è un buon inizio - ma occorre fare di più : Roma , askanews, - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini giudica positivamente il Decreto dignità appena varato dal Governo e segnala gli interventi di miglioramento che potranno ...

Matteo Salvini in giro per Siena - la foto impensabile : chi c'è in posa di fianco a lui - 'un bacione ai buonisti' : La risposta di Matteo Salvini a chi accusa lui, la Lega e il governo di ' razzismo ' arriva , ovviamente, via social. In missione a Siena , per vedere il primo Palio della storia senza una ...

Salvini prega per Buonanno : "Ci aiuta da lassù". Poi abbraccia la madre in lacrime : Quelle note celtiche che volano verso l'alto. Si perdono là, lungo il pratone di Pontida, dove decine di migliaia di leghisti sono accorsi per partecipare alla tradizionale kermesse del Carroccio. E, prima di iniziare a parlare di politica, Matteo Salvini ferma i comizi per dedicare un momento di raccoglimento a Gianluca Buonanno, l'eurodeputato scomparso il 5 giugno 2016 in seguito ad un incidente stradale. Il leader leghista ha invitato la ...

Salvini dice messa a Pontida : <br> "Lavoriamo per un'Italia più buona" : A Pontida, per il raduno annuale della Lega, è andato in scena il Salvini show a cui più o meno siamo ormai abituati, ben sapendo che quando ha davanti tanta gente, come in questo caso, e tutta dalla sua parte, si gasa ancora di più e si affida a un lessico più che populista, diremmo quasi cattolico. Il tono, un discorso pieno di parole "buone" e lui vestito di bianco fanno quasi pensare che più che a Pontida ci si trovi in Piazza San ...

La Lifeline verso Malta. La Maersk a Pozzallo. Salvini : 'Noi cuore buono' : La Valletta prende tempo e annuncia l'apertura di un'inchiesta sul capitano della nave per aver ignorato le istruzioni delle autorità italiane. In nottata sbarcati in Sicilia i 108 profughi della nave ...

Migranti - Salvini : “L’attracco della cargo Maersk? Siamo più buoni di Macron - soccorsi su indicazione Guardia Costiera” : “L’attracco della cargo danese Maersk a Pozzallo? Siamo più buoni di Macron. Erano persone soccorse su indicazione della Guardia Costiera, le Ong invece non toccheranno più i porti italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confartigianato. “Quel gentiluomo di Macron – ha concluso Salvini – è libero di accogliere chi vuole”, ha attaccato il leader ...

In Europa - l'Italia con il cattivo viso di Salvini e il buon gioco di Conte : Al contrario, la buona politica, quella di Conte per intenderci, può regalarci ancora qualche soddisfazione.

L'inutile crociata contro Salvini Il vuoto Pd contro il buonsenso Perché il governo avrà gioco facile : Ong e rom. Le due questioni che hanno fatto gridare allo scandalo sinistra, cattolici, centro e tutta quella stampa perbenista che cerca ogni pretesto per attaccare il governo giallo-verde. Premetto che non sono leghista né ho particolari simpatie per questo Esecutivo. Ma un po’ di chiarezza su quel che sta dicendo Salvini va fatta Segui su affaritaliani.it

Salvini : "800 morti su coscienza scafisti e buonisti" : E' una rivoluzione copernicana, la politica deve essere a favore del popolo e ai trafficanti deve arrivare un segnale chiaro". La questione immigrazione è stata al centro anche dell'incontro a ...