Salvare le imprese dalla gogna populista Mobilitarsi

Imprese : un piano per Salvare casa Bramini - appello a 50 imprenditori : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – C’è un piano per salvare la casa di Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza balzato all’onore delle cronache dopo la visita dei due leader politici, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e scelto recentemente come consulente al Mise da Di Maio in persona. Sfrattato dopo il fallimento della sua impresa, la Icom, attiva nel mondo dei rifiuti, Bramini si sta facendo aiutare dall’associazione San ...