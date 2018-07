Salute | gli sostituiscono un catatere e muore

L'italiana bloccata in Turchia - la famiglia a 5 giorni dal fermo : "Liberate Cristina - preoccupati per la sua Salute" : Il controllo del 24 giugno poi il trasferimento nel centro espulsione di Gaziantep dove le è stato sequestrato il cellulare. La famiglia dell'attivista 62enne: "Ha necessità di fare controlli continui e cure adeguate". In rete parte l'hashtag #freeCristinaCattafesta

Salute : primo caso di West Nile in Veneto - attivo il sistema di sorveglianza regionale : Il 12 giugno scorso il sistema regionale di sorveglianza integrata di malattie trasmesse da vettori, con l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha rilevato la prima positività per virus West Nile (WNV) in un pool di zanzare catturate in una trappola posizionata nel comune di Villa Bartolomea (Verona). Nei giorni successivi sono state rilevate positività anche in altre trappole delle province di Treviso e Venezia. Alle positività per WNV nelle ...

Salute - Riccardi : “Tecnologia per cure migliori” : La tecnologia è una componente fondamentale nel processo di miglioramento delle prestazioni sanitarie e del servizio al cittadino: il Fvg su questo asset deve recuperare terreno, anche e soprattutto nella gestione dell’ordinario. E’ quanto ha rimarcato il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo all’ approfondimento “Viaggio nell’ospedale universitario del futuro” ...

Johnny Depp - gravi problemi di Salute per il figlio Jack : Sembra che non ci possa essere pace, per Johnny Depp. Dopo tutte le polemiche sulla sua supposta eccessiva magrezza (e quella che si dice essere stata la sua reazione in proposito), dopo l’enorme eco che ha avuto la sua intervista-confessione con Rolling Stone, dopo la première da ubriaco di fine 2017, dopo le notizie che si sono susseguite sul suo presunto crac finanziario, a minacciare la pace dell’attore americano è arrivata la ...

“Il figlio di Johnny Depp sta male” : la notizia shock sullo stato di Salute di Jack : Si teme per lo stato di salute del figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis: Jack potrebbe aver editato la malattia oculare del padre “Devo darvi una bruttissima notizia. Sfortunatamente Vanessa non potrà essere con noi questa sera. Ha dovuto assentarsi a causa di gravi problemi di salute di suo figlio Jack”: così il regista Yon Gonzales, alla presentazione del film ‘Un couteau dans le couer’, ha annunciato al mondo ...

Annullato il concerto di Billy Idol a Padova il 28 giugno per problemi di Salute : info rimborso biglietti : Il concerto di Billy Idol a Padova in programma per questa sera è Annullato. A causa di problemi di salute, l'organizzatore dell'evento italiano è stato costretto a comunicare la decisione dell'artista di cancellare il concerto atteso per stasera, giovedì 28 giugno, a Padova. Dopo la cancellazione dello spettacolo in Germania, Billy Idol non si esibirà neanche a Padova, unica tappa italiana della sua tournée europea. Le cause sono da ...

Ilva - dal monitoraggio biologico nessun pericolo per la Salute degli operai di Taranto : Le analisi dimostrano che non corrono pericoli maggiori per la salute rispetto ad altri. I lavoratori del Siderurgico Ilva di Taranto possono stare tranquilli: nel loro organismo non sono presenti ...

Salute : figli obesi? Ma le madri li vedono in forma : Per una mamma sovente il proprio figlio è perfetto, e le madri dei bambini in sovrappeso e obesi non fanno eccezione: per la scienza hanno una percezione distorta della forma fisica del pargolo. E ...

Salute : figli obesi? Ma le madri li vedono in forma : L’amore rende spesso ciechi, anche se si tratta di quello materno. Per una mamma sovente il proprio figlio è perfetto, e le madri dei bambini in sovrappeso e obesi non fanno eccezione: per la scienza hanno una percezione distorta della forma fisica del pargolo. E questo succede in tutto il mondo. E’ quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori padovani guidato da Dario Gregori dell’Unità di Biostatistica, ...

Gravi problemi di Salute per il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis : Ancora brutte notizie per Johnny Depp, l’attore (ex) sex symbol che non sembra proprio trovare pace in questi mesi. Dopo il divorzio turbolento da Amber Heard lo scorso anno è cominciato per lui un periodo buio, fatto di depressione e problemi finanziari. Culminato in questi giorni con i “Gravi problemi di salute” di suo figlio Jack, come è stato riportato da Vanity Fair e dai magazine francesi Voici e Gala. La cosa è trapelata ...

Il figlio di Johnny Depp sta male? / Dopo le voci sullo stato di Salute dell'attore altri problemi in arrivo : Il figlio di Johnny Depp sta male? Dopo le voci sullo stato di salute del noto attore americano arrivano delle preoccupazioni anche per il piccolo Jack, nato dalla storia con Vanessa.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Sesso - il clamoroso ribaltone della scienza : cosa fa meglio alla Salute dell'amore sotto le lenzuola : C'è una cosa che fa meglio del Sesso. Sono le parole crociate. Un team dell' università inglese di Goldsmiths ne è sicuro dopo aver osservato - si legge sul Tempo di oggi - le scansioni cerebrali per comprendere cosa succede nel nostro cervello quando si risolve uno di quei giochetti a quadri bianch

«Così ho imparato a controllare gli attacchi di panico : ora non mi fanno più paura» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it «È successo in estate, più vent’anni fa, ai tempi dell’università. Ero su un autobus, diretta al mare: volevo passare la giornata in spiaggia assieme a un’amica. Ho cominciato a sentirmi male, mi sentivo soffocare, ...

Salute - obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...