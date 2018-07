Salone del Mobile | a Shanghai design e arredo made in Italy per far volare l' export

Monaco Yacht Show 2018 : il Crn Latona 50 metri protagonista del prossimo Salone nautico : Stile Liberty e dettagli artigianali saranno protagonisti al prossimo salone nautico monegasco in ci sarà anche il Crn Latona 50 metri CRN Latona 50 metri sarà protagonista al prossimo Monaco Yacht Show, in programma dal 26 al 29 settembre. Varata a febbraio e consegnata a maggio, M/Y Latona 50 metri sarà presentata come première internazionale al salone nautico del Principato di Monaco, mettendo in luce la massima espressione ...

Salone del Libro - ultima beffa ai dipendenti : da lunedì tutti a casa senza stipendio : Anticamera del licenziamento per i dodici già rimasti privi di salario per 2 mesi: "Nessuna proposta da Comune e Regione"

Milano. Anagrafe : 23 giugno apertura straordinaria del Salone di via Larga : In vista delle partenze estive il salone di via Larga a Milano sarà aperto sabato 23 giugno dalle 8:30 alle

Salone dell’auto di Parco Valentino - il bilancio è di oltre 600 mila visitatori : Il bilancio della quarta edizione del Salone dell’auto di Torino Parco Valentino parla chiaro: a visitare la kermesse, durante i giorni di apertura, sono state oltre 600 mila persone. Per non parlare del coinvolgimento della città stessa, con le sue strade e le sue piazze a fare da cornice alle varie manifestazioni, ma soprattutto alle 2.000 supercar presenti per l’occasione. L’edizione numero cinque andrà in scena più tardi ...

A Torino per la prima edizione del Salone del Caffè e per scoprire le migliori torrefazioni : Se si pensa a un buon Caffè viene sempre in mente Napoli , ma Torino dal 9 all’ 11 giugno ci offre la prima edizione del Salone Internazionale del Caffè con tanti protagonisti e sapori da gustare. Sarà Piazza Carlo Alberto, una delle principali piazze del centro storico di Torino, situata alle spalle di Palazzo Carignano e a pochi metri da piazza Castello, il palcoscenico in cui prenderà vita il Turin Coffee, il Salone Internazionale del ...

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino - VIDEO : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, fresco di nomina. Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti i partecipanti, che con ...

Parco Valentino - Venite a giocare con noi al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

SEAT al Salone dell'Auto di Torino 2018 : SUV - metano e sportività in evidenza : Al Salone dell’Automobile di Torino SEAT Salone sarà presente con uno stand ricco di novità all’insegna di sportività, con la sua gamma prodotto in versione FR, e...

AGLIÈ Salone Alladium : i bambini della Scuola Primaria per 'La Giornata dello Sport' - FOTO E VIDEO - : L'evento sportivo ha rappresentato la conclusione del laboratorio di atletica e attività sportive condotto dall'esperto Luciano Scienza e del progetto ministeriale "Sport di classe" al quale la ...

Salone dell'Auto a Torino - attesi 700mila visitatori | : Parte al Parco Valentino la quarta edizione dell'evento che si svolge nel capoluogo piemontese: sono più di 40 le case automobilistiche a esporre, oltre mille le supercar presenti. Sindaco Appendino: ...

Torino : al via il Salone dell'Auto - oltre 40 case presenti : Torino, 6 giu. , askanews, oltre 40 case automobilistiche, 700mila visitatori attesi, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case automobilistiche e 1000 fra supercar e prototipi visibili al ...

Parco Valentino 2018 - C'è anche Quattroruote al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, fresco di nomina, Danilo Toninelli.Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine agli organizzatori e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza ...