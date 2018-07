Russia-Spagna vista da 350000 metroMosca

Mondiali 2018 Russia - Iniesta lascia la Spagna con una lettera toccante : 'E' il momento di farsi da parte' : Il sipario che cala, la mano sul viso e il tumulto nel cuore. Il match contro la Russia è stato l'ultimo di Iniesta con la maglia della Spagna addosso, un epilogo amaro che non cancella una carriera ...

Mondiali 2018 Russia. Spagna - Diego Costa contro Hierro : 'Koke non doveva calciare. Te l'avevo detto' : L'eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo ...

Mondiali di Russia 2018 – Le danzatrici del Bolshoi grandi tifose - la tensione durante il match contro la Spagna [VIDEO] : Le danzatrici del Bolshoi seguono ed esultano davanti allo schermo che riproduce il match in cui la Nazionale russa ha sconfitto la Spagna ai Mondiali di Russia 2018 Chi ha detto che il calcio è roba da uomini? Basta guardare le ballerine del Bolshoi per rendersi conto come i Mondiali uniscano proprio tutti, danzatrici comprese. Le ragazze in tutù davanti ad uno smartphone fanno il tifo per la Russia. Le ballerine stanno seguendo il match ...

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di Cherchesov elimina la Spagna - gli astronauti la omaggiano nello spazio : Gli astronauti russi hanno omaggia la propria Nazionale nello spazio dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna Gli astronauti russi dalla base spaziale interNazionale ISS hanno celebrato la vittoria della squadra che ospita la Coppa del Mondo e hanno inviato le loro congratulazioni dallo spazio. “Evviva”, ha scritto il cosmonauta Oleg Artemyev nelle prime ore di lunedì su Twitter. “Questa è una vittoria storica!”. ...

Mondiali 2018 Russia : panchina - rigori e lacrime. Don Andrés dice addio alla sua Spagna : E non esiste miglior lieto fine del suo enorme lascito al mondo del calcio. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda tutti i video

Mondiali 2018 Russia - tiqui-taca Spagna col sonnifero : eliminati ai rigori dopo più di mille passaggi : Sì, più di mille! Mai così tanti in una Coppa del Mondo. Dei quali mille e e sei andati a buon fine, con un'ovvia precisione del 90%. Perché spesso tutti orizzontali, senza mai trovare il varco. ...

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

Akinfeev da bollito a eroe La Russia fa fuori la Spagna : Matteo Basile Una delle cose straordinarie del calcio è che, a volte, ti concede una seconda occasione. Mondiale 2014, prima partita della Russia. La squadra all'epoca allenata da Capello esordisce ...

Video/ Spagna Russia (4-5 dcr) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - ottavi) : Video Spagna Russia (risultato finale 4-5 dcr): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. I padroni di casa superano gli ottavi a sorpresa: ai rigori Akinfeev diventa decisivo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Dischetto maledetto per la Spagna - la Russia fa festa : Nel terzo ottavo di finale dei Mondiali 2018, la Russia batte la Spagna per 5-4 ai calci di rigore. Sbagliano per le Furie Rosse Koke e Iago Aspas, ipnotizzati da Akinfeev. Ai tempi regolamentari il match si era concluso sull'1-1, con l'autorete di Ignasievich (11') cui aveva risposto il rigore di Dzyuba (41'). La Russia si guadagna il quarto di finale contro la vincente di Croazia-Danimarca.

Mondiali Russia 2018 - rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia : rigori fatali- Un Mondiale che continua a regalare continui colpi di scena. Dopo la doppia eliminazione targata Messi-CR7, oggi anche la Spagna ha ufficialmente detto addio al Mondiale per merito dei padroni di casa della Russia. 1-1 il finale nei tempi regolamentari, 5-4 in favore della Russia dopo la sequenza dei calci di rigore. La […] L'articolo Mondiali Russia 2018, rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna eliminata : Marc Marquez è una furia [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, la giornata di oggi ha regalato la clamorosa eliminazione della Spagna contro la Russia. Nel frattempo si è disputata anche la gara di MotoGp ad Assen, successo per Marc Marquez che allunga nella classifica piloti. Poi la delusione per il pilota spagnolo, dopo la gara il pilota leader del Mondiale ha seguito la partita in diretta, grande delusione e furia dopo i calci di rigore, il video pubblicato ha fatto il giro ...

Fuori anche la Spagna - la Russia vince ai rigori : Akinfeev è l'eroe di Mosca. Hierro : 'Colpa mia' : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. Russia , 3-5-1-1, : Akinfeev; Kutepov, ...

Mondiali Russia 2018 – Spagna eliminata - Marquez furioso : urla e rabbia - la sconfitta fa malissimo [VIDEO] : Spagna eliminata dai Mondiali di Russia 2018: la reazione rabbiosa di Marc Marquez dopo la vittoria al Gp d’Olanda finisce sui social Giornata felice a metà per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha conquistato una strepitosa vittoria al termine di una gara pazzesca ad Assen, lasciandosi alle spalle i connazionali Rins e Vinales. Il campione del mondo in carica di MotoGp, appena finito il Gp d’Olanda, si è subito interessato ...