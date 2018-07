Russia | auto investe sei persone a Sochi | un morto e cinque feriti

Atletica - Russia ancora sospesa per i casi doping. Autorizzati 8 nuovi atleti a gareggiare : La IAAF ha autorizzato otto atleti di nazionalità russa a partecipare alle competizioni internazionali a titolo neutrale mentre la Federazione Russa rimane ancora sospesa per i noti casi doping. L’impedimento, che va avanti dalle Olimpiadi di Rio 2016, non viene dunque tolto dalla Federazione Internazionale di atletica Leggera che oggi ha però accolto le richieste di otto atleti: ora sono in tutti 67 gli uomini e le donne che gareggiano ...

Russia 2018 - stasera Falcao contro Kane : c'è un'autostrada verso la finalissima : Chi vince affronta Svizzera o Svezia, capito? La sveglia suona forte per Colombia e Inghilterra, stasera una contro l'altra. L'occasione è unica, l'autostrada verso Mosca è aperta, forse non c'è ...

LIVE Russia-Spagna - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. Autogol di Ignashevich - Furie Rosse in vantaggio! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Russia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

VIDEO Clamoroso autogol di Ignashevich in Spagna-Russia ai Mondiali : Ignashevich ha realizzato un Clamoroso autogol durante Spagna-Russia, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO dell'erroraccio.

Mondiali Russia 2018 – Sergio Ramos propizia l’autogol - poi la dedica alla bella Pilar Rubio [VIDEO] : Sergio Ramos propizia l’autogol di Ignashevich ed apre, a modo suo, le marcature di Russia-Spagna. Il centrale madrileno dedica poi la vittoria alla bella Pilar Rubio Partita delicatissima quella fra Russia e Spagna, la terza degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo aver sofferto nel girone, rischiando addirittura di non passare nell’ultima gara contro il Marocco, la Spagna non può più sbagliare. La sfida contro ...

Spagna-Russia 1-0 La Diretta Autogol di Ignashevich : Nella prima parte della rassegna iridata, i Campioni del Mondo del 2010 non hanno esattamente incantato, ma dispongono di giocatori di una qualità tale da partire con i favori del pronostico nella ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Mondiali Russia 2018 - Messi autorizza il cambio di Aguero a Sampaoli : poi si stringono la mano : Contro l'Islanda in giacca e camicia. Elegante. Poi quella maglietta scollata in total black contro la Croazia. Modaiolo. Nell'ultima e decisiva contro la Nigeria la tuta di rappresentanza. Vecchio ...

Russia : Conte - cautela su sanzioni - rinnovo non sia automatico : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Al Consiglio Ue di domani e venerdì “ci sarà anche una discussione sull’attuazione degli accordi di Minsk, che è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo punto riaffermiamo il principio che non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Le sanzioni sono un mezzo, non un fine”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, ...

VIDEO/ Uruguay Russia (3-0) : highlights e gol. L'autogol di Cheryshev (Mondiali 2018 - gruppo A) : VIDEO Uruguay Russia (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2018. Vittoria schicciante della Celeste che arriva prima nel gruppo A(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Argentina nel caos : Sampaoli esautorato. Tutti i retroscena : In collaborazione con 3-3-1-3 DA MOSCA . Quale sarà la formazione dell'Argentina contro la Nigeria? È la domanda più ricorrente a Mosca, negli stadi e nelle strade riempite da sempre a Russia 2018 ...