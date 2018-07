Russia 2018 | le palle di Putin Il passato della Colombia e il fantasma di Cristiano

ilfattoquotidiano

: Barça goalscorers in Russia so far: ??? Yerry Mina ?? @LuisSuarez9 ?? @Phil_Coutinho ? Leo #Messi ? @ivanrakitic ?… - FCBarcelona : Barça goalscorers in Russia so far: ??? Yerry Mina ?? @LuisSuarez9 ?? @Phil_Coutinho ? Leo #Messi ? @ivanrakitic ?… - Agenzia_Ansa : #Mondiali, #Giappone pulisce lo spogliatoio e va via: 'Grazie #Russia'. Capolavoro di rispetto e civiltà dopo ko i… - repubblica : ??? Gol!!Pareggia la #Colombia al 93mo contro l' #Inghilterra #Mondali2018: 1-1 #colombiainghilterra #worldcup ????… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Vladimiralza le tasse governative per i passaporti e le patenti, dovranno pure recuperare da qualche parte i cospicui investimenti per il Mondiale. Intanto, gustatevi queste pillole twittate dopo l’accanito e interminabile ottavo di finale Inghilterra-: BACCA and Uribe… Well, dont fly back to Columbia — Ƹɒnɘ Ƨɘdɒqɒbi (@ZaneSebapadi) 3 luglio“Bacca e Uribe, meglio che non pigliate l’aereo che vi riporta in”, è l’avviso di tale @ZaneSebapadi. Mateus Uribe ha colpito la traversa, Carlos Bacca si è fatto parare il suo tiro da Jordan Pickford. Sbagliando, hanno causato l’eliminazionesquadra sudamericana. Che sia dunque eliminato Uribe. Anzi, che sia ucciso appena mette piede in, minaccia @Contranova. Uribe getting killed when he lands in Columbia — yNot (@Contranova) 3 luglioPochi ricordano che due giorni fa, il 2 luglio, ...