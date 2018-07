Rovazzi Vs Fedez? Faccio quello che voglio | nel quarto singolo la risposta al presunto

Gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez. Ecco tutta la storia : ... che servono a pagare il costo della struttura, gli stipendi della dirigenza e dei 448 agenti mandatari Siae, ossia il personale che sul territorio raccoglie i diritti da teatri, negozi, spettacoli e ...

"La Siae indagò su Fedez e Rovazzi attraverso gli 007 del Mossad". L'inchiesta de L'Espresso : "Nella guerra sui diritti d'autore la Siae ha chiesto aiuto agli investigatori privati della Ifi Advisor. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef, la società a cui sono passati Rovazzi e Fedez, ma anche Gigi D'Alessio e altri big della musica". Lo scrive Emiliano Fittipaldi in un'inchiesta esclusiva per L'Espresso, che sarà pubblicata domenica sul settimanale diretto da Marco Damilano, e nella ...

Così gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez : La Siae, l'ente pubblico che gestisce i diritti d'autori degli artisti, ha investito 400 mila euro per assoldare l'agenzia privata Black Cube. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef. La società a cui sono passati i due rapper, Gigi D'Alessio e altri big della musica. Ora la guerra è totale. L'anticipazione dell'inchiesta dell'Espresso in edicola domenica Diritti d’autore, Fedez sfida la Siae "

