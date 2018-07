Rottamazione | sopra 100 000 metà non paga

Rottamazione - sopra 100mila euro uno su due non paga : Quasi un contribuente su 2 di coloro che hanno presentato domanda di adesione alla Rottamazione delle cartelle per importi oltre i 100mila euro non ha effettivamente pagato quanto dovuto. Lo ha ...

Rottamazione cartelle - effetto «condono» Sopra 100 mila euro uno su due non paga : Per la Rottamazione bis sono arrivate all’Agenzia delle Entrate 950 mila istanze da circa 840mila contribuenti per oltre 4 milioni di cartelle di valore complessivo di 14 miliardi