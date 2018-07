Rottamazione cartelle | effetto «condono» Sopra 100 mila euro uno su due non paga

Rottamazione cartelle - sopra i 100mila euro non paga uno su due : Per la Rottamazione bis sono arrivate all'Agenzia delle Entrate circa 950 mila istanze da circa 840mila contribuenti per oltre 4 milioni di cartelle di valore complessivo di circa 14 miliardi di euro. ...

Tasse - pace fiscale e Rottamazione cartelle : gli sconti : Gli oppositori lo definiscono un condono bello e buono. Diciamo che la pace fiscale la si può definire come uno sconto molto consistente . Che toccherebbe secondo le stime circa 16 milioni di ...

Rottamazione cartelle : flop annunciato - 9 miliardi di rate non pagate : Con due manovre finanziare di fila, quelle predisposte negli ultimi due anni di governo a guida PD, sono state avviate le rottamazioni delle cartelle esattoriali e delle multe per infrazioni del Codice della strada. Due sanatorie, la Rottamazione e la successiva Rottamazione bis, che si prefiggevano un duplice obbiettivo: dietro i paventati sconti ed aiuti ai contribuenti indebitati, il Governo puntava a fare cassa con debiti altrimenti ...

Rottamazione delle cartelle Equitalia? Un flop : La Rottamazione delle cartelle Equitalia è stata un mezzo flop: lo scrive la Corte dei Conti facendo riferimento alla sanatoria introdotta nel 2016. I crediti “rottamati” ammontavano a 31,3 miliardi di euro, per un introito atteso di 17,8 miliardi, ma fin qui ne sono stati riscossi solamente 6,5, cui si devono aggiungere altri 1,7 miliardi rateizzati e ancora da riscuotere. In sostanza, mancano all’appello ben 9,6 miliardi di euro. "Per una ...

Tasse - “buco da 9 - 6 miliardi nella Rottamazione delle cartelle”. Governo pensa ad allargare la pace fiscale alle liti : Nel fisco i numeri non tornano e, certifica la Fondazione nazionale commercialisti, l’evasione dilaga anche tra la categorie più insospettabili. Intanto il ministro Matteo Salvini rilancia l’idea del condono delle cartelle fino a 100mila euro con l’allargamento anche alle liti fiscali. E il collega Luigi Di Maio allunga i tempi della fattura elettronica per i benzinai posticipando al gennaio 2019 l’entrata in vigore di un ...

Corte Conti : "Mancano 9 - 6 mld da Rottamazione cartelle" : Campanello d'allarme della Corte dei Conti sulla rottamazione delle cartelle fiscali: mancano all'appello 9,6 miliardi di mancati versamenti attesi nelle casse dell'Erario. Sui Conti pubblici inoltre ...

Rottamazione cartelle - allarme della Corte dei Conti : mancano versamenti per 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti...

Rottamazione cartelle - c'è un buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute , 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti. Lo rileva la Corte dei Conti nella relazione sul ...

Fisco - in arrivo le lettere per la Rottamazione di 4 - 5 milioni di cartelle : 'Non un condono', ha ribadito due giorni fa a l'Intervista di Maria Latella su Sky il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. Non c'è ancora certezza sui dettagli, ma l'intenzione della ...

Rottamazione per le cartelle fiscali : nel Lazio 119 mila procedure : E’ partita la seconda fase della Rottamazione per le cartelle fiscali. Sono 950 mila le lettere con comunicazioni e con