Ronaldo sul mercato | è corsa all’oro La Juve ha un piano per prenderlo 

Cosa scrivono in Spagna sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juve : Che Cristiano Ronaldo sia rimasto colpito dagli applausi dell’Allianz Stadium non è una notizia nuova. Che quell’emozione possa aver contribuito ad annoverare la Juventus tra le possibili mete future del portoghese non era affatto scontato. Eppure per la stampa portoghese e per Marca, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, Torino sarebbe balza in cima ai desideri del più forte giocatore del mondo. La ...

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due stelle - cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...

Mondiali - Ronaldo : “sul futuro non è il momento di parlarne” : Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, dopo l’eliminazione dai Mondiali del Portogallo, affermando che “per ora non è il momento di parlare di futuro”. Il Pallone d’Oro, dunque, resta sempre in bilico, fra il desiderio di lasciare il Real Madrid e la sua ‘inaccessibilità’ economica, sia a livello contrattuale (ha chiesto al club un contratto di 40 milioni), sia a causa di una clausola ...

Saluta anche Ronaldo. Cavani vero matador. L'Uruguay fa sul serio : Matador si nasce, potrebbe raccontare Edinson Cavani. E, per una volta, Cristiano Ronaldo dovrà dargli ragione. Vince il Matador per elezione, due meravigliosi gol, il bello del calcio, ed ecco il Portogallo che torna a casa, raccontando la grande Ingiustizia per il suo capitano che verrà apparentato nella caduta al sonnolento Messi. Celeste il cielo di Russia ad accogliere L'Uruguay della Grande Muraglia. Cr7 che accompagna lo zoppicante Cavani ...

Mondiali Russia 2018 – Il tatuaggio del figlio di Cristiano Ronaldo : sul braccio spunta il tattoo di… papà [FOTO] : Cristiano Jr e il suo primo tatuaggio: l’omaggio per papà Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo in vista degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 La fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 sta per terminare, il tabellone è quasi delineato ormai e molte squadre sanno già quale sarà la loro prossima avversaria. Tra queste c’è il Portogallo di CR7, pronto a sfidare l’Uruguay di Cavani sabato sera. In attesa di vedere ...

Cristiano Ronaldo - questa la notizia - è tornato sulla terra : Il calcio è questo: imprevedibile, mai scontato, il regno dei destini capovolti, delle gozzaniane cose che potevano essere e non sono state. Cristiano Ronaldo contro l'Iran, è tornato sulla terra, rischiando di diventare il simbolo di una clamorosa eliminazione del Portogallo. Ma Taremi a un soffio dalla fine ha graziato i lusitani, mancando la rete del successo da raccontare per anni: 1-1, e ora la nazionale di Fernando Santos va ...

L'esultanza di Cristiano Ronaldo è ancora più bella del goal : Il quarto goal a Russia 2018, dopo 4 minuti di gioco. Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio il Portogallo, nel secondo match mondiale con il Marocco, valevole per il gruppo B.??? ?????? | ?4 | ???????? 1 × 0 ?????? | ??? ??? ???????? ??????? FULL HD pic.twitter.com/05w6mMxfG6

Mondiali Russia 2018 – Cristiano Ronaldo sfida Messi? La strana esultanza del portoghese è per la capra di Leo! : Cristiano Ronaldo contro Leo Messi? L’esultanza dopo il rigore contro la Spagna potrebbe essere rivolta proprio all’acerrimo rivale Cristiano Ronaldo mima con una mano sul mento un ‘pizzetto’ dopo il primo gol che porta la sua firma ai Mondiali di Russia 2018. Un’esultanza che ha fatto discutere, soprattutto sul significato del gesto mimato dall’attaccante del Portogallo. Dopo la conclusione della partita, che ...

