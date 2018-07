Roma | Venerdì doppio sciopero

Roma - ancora un venerdì nero : A Roma si preannuncia un altro venerdì nero per lo sciopero del trasporto pubblico. Il 6 luglio , infatti, è stato proclamato dal sindacato Ugl uno sciopero di 24 ore che interessa la rete Atac e Roma ...

Sciopero a Roma : venerdì 6 luglio a rischio autobus e metro per 24 ore : Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore ...

Roma : Chiesa - venerdì vespri solenni con il Cardinal De Donatis : Roma – venerdì 29 giugno in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, il Cardinale vicario Angelo De Donatis presiederà la celebrazione solenne dei secondi vespri nella basilica di San Giovanni in Laterano, alle ore 18. La cerimonia Dopo la lettura breve prevista dal rito, verrà proposto per la meditazione un brano tratto da una lettera di don Andrea Santoro. Si tratta del sacerdote fidei donum ucciso a Trabzon, ...

Sladana Krstic presenta la sua nuova collezione venerdì 22 giugno@ La Griffe McGallery di Roma : Tra i suoi spettacoli ricordiamo 'Lasciando u segno' e 'Mata Hari'. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Pinterest stampa Redazione 20 Giugno Giornata Mondiale del ...

Pastore alla Roma/ Accordo vicinissimo : taglio allo stipendio - arriva già venerdì? : Pastore alla Roma, l'Accordo è vicinissimo: l'argentino disposto anche ad accettare il taglio allo stipendio del Psg, potrebbe arrivare già venerdì...(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Eurasia - Business tra Italia-Unione economica eurasiatica : venerdì seminario a Roma : Roma, 13 giu. , askanews, Eurasia, ponte tra Est e Ovest. Lo stato dell'arte e le prospettive delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Unione economica Eurasiatica, l'alleanza tra Russia, ...

Un venerdì nero qualsiasi - nella Metro B di Roma. Un racconto : Ore 8.20, Metropolitana B di Roma, venerdì di giugno, l'ennesimo venerdì nero per i trasporti della capitale. Tra dieci minuti il servizio verrà sospeso, lo sciopero durerà fino alle 12:30. La gente si affretta a prendere gli ultimi convogli. C’è una insolita ressa sulla banchina, nulla di nuovo, film visto mille volte. I romani sono abituati a viaggiare in modalità carro ...

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A Roma/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Meteo Roma. Le previsioni per Venerdì 8 Giugno 2018 : Meteo Roma. Le previsioni per Venerdì 8 Giugno 2018. Domani tempo instabile con piogge e possibili temporali, miglioramento in serata. Meteo Roma. Le previsioni per Venerdì 8 Giugno 2018 Tempo instabile al mattino e al pomeriggio con possibilità di piogge sparse localmente anche a carattere di temporale, fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +20°C e +29°C. Meteo Lazio, le previsioni per Venerdì 8 Giugno ...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Venerdì 12 giugno ore 21 a Roma inizia Euro 2020 : Sarà un’edizione itinerante. Euro 2020 partirà da Roma. Appuntamento allo stadio Olimpico Venerdì 12 giugno alle 21. Sarà la prima sfida

LIVE Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semifinale Nadal - Halep affronterà ... : 21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia. 20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. ...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...

Meteo Roma previsioni per venerdì 18 maggio 2018 : Meteo Roma previsioni per venerdì 18 maggio 2018 Giornata caratterizzata dal tempo stabile e soleggiato; i cieli saranno sereni anche in serata. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo Lazio, le previsioni Cieli sereni al mattino su tutto il territorio; tempo stabile anche al pomeriggio lungo la costa, mentre i restanti settori saranno bagnati da rovesci o temporali specie sui rilievi. Esaurimento dei fenomeni nel corso della ...