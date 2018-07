Roma | uomo armato di bastone crea panico a Ponte Mammolo

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Tour de France 2018 : Romain Bardet ci riprova. Sarà l’uomo della provvidenza per la Francia? : 1985, l’ultima di un clamoroso filotto di vittorie in casa transalpina nel Tour de France, timbrata ovviamente Bernard Hinault. Da quel momento in poi solo delusioni, il solo Richard Virenque si è riuscito ad avvicinare al successo, chiudendo sul podio in seconda piazza nel 1997. Poi l’avvento di Romain Bardet: il capitano dell’AG2R anno dopo anno è cresciuto tantissimo e nel 2016 ha trovato la seconda piazza alle spalle del solito, ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Di Francesco l'uomo giusto. Schick dimostrerà il suo valore' : Calciomercato sempre più nel vivo in casa giallorossa, con i lavori tra entrate e uscite che proseguono senza sosta. Radja Nainggolan è a un passo dal trasferirsi all'Inter con Zaniolo e Davide Santon ...

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Donna indonesiana ingoiata da un pitone/ Due esemplari anche a Roma : ma non è sempre un pericolo per l’uomo : Donna indonesiana ingoiata da un pitone, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:38:00 GMT)

Stadio della Roma - l’uomo di Parnasi mette nei guai Lanzalone | : Inchiesta sullo Stadio, le prime ammissioni davanti ai pm. Raggi: il consulente? Presentato da Bonafede e Fraccaro

L’uomo al centro del nuovo caso Roma : Luca Lanzalone, l'avvocato e manager arrestato per l'inchiesta sullo stadio della Roma, da almeno tre anni era uno dei più importanti consiglieri del M5S The post L’uomo al centro del nuovo caso Roma appeared first on Il Post.

Stadio Roma – Il rampollo dell’edilizia e il consulente M5s - l’assessore di Zingaretti e l’uomo di Fi : chi sono gli arrestati : L’uomo chiave è Luca Parnasi. Il costruttore 41enne è il rampollo di una famiglia di imprenditori edili, ma la sua ascesa avviene all’inizio del decennio con la realizzazione del centro commerciale EuRoma 2 all’Eur e un piccolo impero che puntava a fare concorrenza all’egemonia del gruppo Caltagirone nella Capitale. Ha dialogato molto con l’ex amministrazione provinciale guidata da Nicola Zingaretti per la quale ...

Nuovo stadio Roma - arrestati pezzi grossi di Forza Italia - Pd e Movimento 5 Stelle : c’è anche l’uomo della Raggi e di Di Maio [NOMI] : I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno eseguito stamattina 9 arresti nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della Roma. La misura cautelare è stata ...

Uomo sotto il treno - metropolitana linea gialla interrotta fra Porta Romana e San Donato : Milano, 11 giugno 2018 - Circolazione interrotta per oltre mezz'ora, in un orario di punta, sulla metropolitana linea gialla , tra le stazioni di Porta Romana e San Donato , probabilmente a causa di ...

Ubriaco e contRomano : travolge e uccide uomo di 42 anni : stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista piemontese di 62 anni che, nelle scorse ore lungo l'Aurelia, ha travolto e ucciso un uomo di 42 anni a bordo di un motocarro. Come riferisce l' ...

Roma - parte un colpo di pistola : uomo muore in uno studio medico : Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Continua a leggere L'articolo Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico proviene da NewsGo.

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilante arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...