Roma Tangenziale Est | rinnovato il divieto di transito notturno

Paura in tangenziale. Anziano contRomano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere

Auto contRomano in tangenziale a Napoli : dimezzata condanna al dj - : La Corte di Assise d'Appello di Napoli ha dimezzato la condanna a 20 anni di reclusione inflitta in primo grado a Nello Mormile, il deejay di 31 anni che a bordo della sua Auto, all'alba del 25 luglio ...

Napoli - uccise la fidanzata contRomano sulla Tangenziale : dimezzata la condanna del deejay : Non fu un omicidio volontariato, figlio di un'azione cosciente, magari all'insegna del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio di negligenza, ...

Uccise la fidanzata contRomano sulla Tangenziale di Napoli - dimezzata la condanna del deejay : Non fu un omicidio volontariato, figlio di un?azione cosciente, magari all?insegna del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio di...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contRomano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contRomano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

ContRomano in tangenziale - due feriti gravi : Un uomo di 84 anni ha percorso diversi chilometri in Contromano sulla tangenziale Est di Milano , all'altezza di Vimercate. Intorno alle 15.37 diverse chiamate dall'A51 hanno allertato Anas, 118 e ...

ContRomano in Tangenziale - due morti. I periti : Mormile era consapevole : Oggi non ricorda, perché l?alcol gli ha creato un blackout nella memoria, ma al momento dell?inversione a U in Tangenziale e della guida Contromano che si concluse con un incidente...

ContRomano in Tangenziale - due morti. I periti : Mormile era consapevole : Oggi non ricorda, perché l?alcol gli ha creato un blackout nella memoria, ma al momento dell?inversione a U in Tangenziale e della guida Contromano che si concluse con un incidente...