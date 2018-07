Roma | prese la ladre di Porta di Roma | saccheggiavano auto nel parcheggio | arrestate due

Roma. Valoritalia presenta Dioniso. : Dioniso è probabilmente la divinità più complesse tra gli abitanti dell’Olimpo. In genere collegato al vino, in realtà ha molte

Presentazione del libro ''Le trattative'' - Roma - 3 Luglio : Dove uomini e strutture di sicurezza dello Stato, pezzi dell'economia nazionale, massoneria fino ai vertici dello Stato cercarono di negare che con le mafie si era andati a patti. Una ricostruzione ...

Roma - 'Il bonus lavoro ai nomadi? Aiutate le imprese Romane' : 'Daremo cinquemila euro ai rom che vogliono aprire un'attività'. È stata sufficiente questa frase dell'assessore ai Servizi sociali, Laura Baldassare, riportata in un articolo del Messaggero, a ...

Inter - Nainggolan si presenta : “Spalletti mi ha convinto a venire. Roma? Poteva finire in maniera diversa” : Conferenza stampa di presentazione di Nainggolan in casa Inter, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti lanciando una frecciatina alla Roma “Il mio numero è il 4, ma l’hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo“. Radja Nainggolan comincia la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Inter ...

Roma - presentata la seconda maglia : spettacolo incredibile - torna lo storico lupetto

Roma - presentata la maglia da trasferta 2018-2019 : è grigia come la lupa : Mercato ma non solo in casa Roma , dove ha visto la luce la maglia da trasferta sponsorizzata Nike che la squadra giallorossa utilizzerà nel corso della prossima stagione. Patrik Schick come 'modello ...

28/06/2018 Presentazione del libro “Dieci Amanti in cucina” – presso “Estate al Polo” – Piramide/Roma : Grande successo di pubblico all’Estate Al Polo. Abbiamo parlato di questo spazio che propone musica, cibo, in una vesta più raffinata votata alla ricercatezza e anche alla cultura. #EstateAlPolo Questa sera, 28/06/2018 nello spazio dedito ai concerti ci sarà alle ore 19.00 la Presentazione libro Eva Forte “Dieci Amanti in cucina” edito da Ragnatela Editore. Un evento che ci coinvolge direttamente e che proporrà sul ...

Dopo il "caso Almirante" Raggi presenta una mozione per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

Sladana Krstic presenta la sua nuova collezione venerdì 22 giugno@ La Griffe McGallery di Roma : Tra i suoi spettacoli ricordiamo 'Lasciando u segno' e 'Mata Hari'. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Pinterest stampa Redazione 20 Giugno Giornata Mondiale del ...

Fuoco Freddo – Debora Scalzo a Viterbo per presentare il suo secondo Romanzo : Debora Scalzo, il 23 giugno, presenterà alla Mondadori Bookstore di Viterbo “Fuoco Freddo”, il secondo romanzo, seguito di “Io resto così” Il 23 giugno 2018, Debora Scalzo presenterà “Fuoco Freddo”, il suo secondo romanzo (seguito di “Io resto così”), alla Mondadori Bookstore di Viterbo alle ore 15,30. Con il primo romanzo, l’autrice ha toccato due tematiche molto forti e attuali poiché dedicato alle donne, contro ...

Stadio Roma - Lanzalone “non c’entro nulla”/ Collaboratore Parnasi : “rappresentava Raggi. Soldi a funzionario” : Stadio Roma, Virginia Raggi convocata di nuovo in procura. Ultime notizie: Lanzalone, "non c'entro nulla" ma Collaboratore di Parnasi replica "rappresentava il sindaco"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:57:00 GMT)

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai partecipato a vicenda”. Collaboratore di Parnasi : “Rappresentava il Campidoglio” : Nega tutto, anche di aver partepitato alla “vicenda dello Stadio“. Così la definisce Luca Lanzalone, uno dei principali indagati dell’inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma. “Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato“, si legge nel verbale dell’ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell’interrogatorio di garanzia di Lanzalone, che venerdì scorso è ...

Stadio Roma - Raggi sentita ancora dai pm. Bonafede : 'presentai Lanzalone ma fu Virginia a sceglierlo' : La sindaca della capitale è tornata nuovamente in Procura per essere sentita sul ruolo dell'ex-presidente Acea nell'inchiesta che ha portato a 9 arresti -

ESCE IL LIBRO DI SCENARIECONOMICI. PRESENTAZIONI A FIRENZE - MILANO E Roma : ... il suo popolo, con gli strumenti democratici, o i mercati internazionali, freddi esecutori di interessi di terzi? Una domanda non di semplice risposta quando anche una fetta del mondo politico ...