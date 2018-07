Roma | nuovo incontro per Florenzi

Side : 'Sono il nuovo re di Roma - nessun rapper qui spacca quanto me' (VIDEO) : Ieri sera Side, ormai perfettamente a suo agio nei nuovi panni di solista dopo la recente uscita dalla Dark Polo Gang, ha diffuso via social un video nel quale si è autoproclamato nuovo re del Rap Romano. La clip, come ampiamente prevedibile, ha suscitato sin da subito reazioni contrastati da parte degli appassionati di hip hop italiano e capitolino. In tanti hanno ironizzato sulle parole dell'artista, classificando il sopracitato video ...

Larve giganti a Roma - mistero svelato : sono 'uscite' dal nuovo film di Sky : Il mistero è stato svelato. Le Larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, che hanno incuriosito e anche un po' perplesso i cittadini, sono state le protagoniste di un'...

Aida Nizar lo fa di nuovo : l'ex del Gf si tuffa nella fontana di piazza Navona. Il web insorge : «Roma merita rispetto» : Roma non è un reality. Forse bisognerebbe spiegarglieo ad Aida Nizar, l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello, che dopo essersi tuffata a giugno nella fontana di Trevi ed essersi...

Aida Nizar lo fa di nuovo : l'ex Gf si tuffa nella fontana di piazza Navona. Ira sul web : «Rispetto per Roma» : di Veronica Cursi Roma non è un reality. Forse bisognerebbe spiegarglieo ad Aida Nizar, l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello, che dopo essersi tuffata a giugno nella fontana di Trevi ed ...

Ecco il nuovo Acquario di Roma - ma i pesci ancora non ci sono : Il 2 luglio è un giorno da iscrivere a grandi lettere nella decennale vicenda dell'Acquario di Roma: 'sono finalmente terminati i cantieri e possiamo passare all'allestimento dell'area commerciale', ...

Fisco : Cinzia Romagnolo nuovo direttore Entrate Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Cambio al vertice dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia: da oggi Cinzia Romagnolo assume l’incarico di direttore regionale. Nata a Rovigo e laureata in Scienze Politiche, Romagnolo è entrata in amministrazione finanziaria nel 1981. Lascia la direzione regionale della C

Fisco : Cinzia Romagnolo nuovo direttore Entrate Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Cambio al vertice dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia: da oggi Cinzia Romagnolo assume l’incarico di direttore regionale. Nata a Rovigo e laureata in Scienze Politiche, Romagnolo è entrata in amministrazione finanziaria nel 1981. Lascia la direzione regionale della Campania di cui era direttore dal 5 settembre 2016. Precedentemente aveva diretto la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. ...

Per la terza stagione consecutiva Linkem è di nuovo a fianco dell'AS Roma : Roma, 2 lug. , askanews, AS Roma e Linkem, che fornisce connettività internet a banda larga e ultralarga senza fili presente a Roma con la più estesa rete radio europea per l'accesso a servizi ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme - la Romantica fuga in auto nella notte : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi...

Roma. Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano : È partito il Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano, nel territorio del X Municipio di Roma.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme - la Romantica fuga in auto nella notte : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi...

Roma - nuovo tentativo con il Real per avere il regista croato Kovacic : L'obiettivo non è nuovo e non c'è nemmeno la certezza che il regista sia una priorità per la Roma. In Spagna, però, sono continti Mateo Kovacic è pronto a indossare la maglia giallorossa. Nell'attesa ...

Nuovo stadio della Roma - il costruttore Parnasi agli inquirenti : "Ho pagato tutti i partiti" : Il costruttore Romano interrogato per quasi undici ore nell'ambito dell'inchiesta sul Nuovo stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro

Tenebre - il Romanzo di Antonella Prenner racconta un Cicerone intimo : “Ho attinto a piene mani dalle Lettere per offrire un ritratto nuovo” : Secondo Massimo Fini Marco Tullio Cicerone è tutto chiacchiere e distintivo. In una biografia dedicata a Catilina lo descrive come una specie di borioso trombone. Del resto, il grande oratore era già stato screditato senza pietà dagli storici Drumann e Mommsen. Quest’ultimo nella “Storia di Roma antica” ne diede un giudizio politico a dir poco massacrante: «Come uomo di Stato, senza perspicacia, senza opinioni e senza fini, egli ha ...