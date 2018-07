Roma | Il tempo delle cessioni

Calciomercato Roma : Ziyech - il tempo stringe : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, Alisson potrebbe rimanere Tutto sulla Roma Nainggolan saluta tutti a Trigoria

Roma - Ziyech è vicino ma il club temporeggia. Dal Marocco : a breve la fumata bianca : Anche se il matrimonio tra l'Ajax e Hakim Ziyech è finito, la Roma non ha fretta di concludere l'affare. Dopo l'exploit di Monchi a giugno , 9 acquisti e 4 cessioni, , il direttore sportivo ha messo ...

Maltempo in Romania - 4 morti e 250 evacuati per le piogge torrenziali nel dipartimento di Covasna [FOTO] : 1/4 ...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il campione prende tempo : Florenzi all'Inter: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

La Febbre del Sabato Sera a Roma a tempo di Samba per la Prima Gaynor FairweatherCup : Dopo la “Febbre del Sabato Sera” di Milly Carlucci con il suo programma in Prima Serata “Ballando con le Stelle, che ha avuto la meglio su altri programmi, pare che gli italiani si siano appassionati soprattutto alle Danze Latine Americane e la “Febbre” continuerà proprio nella Serata del 30 giugno a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria (uno stupendo Hotel 5 stelle) dove si terrà la Prima Gaynor FairweatherCup. Chi è Gaynor ...

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Maltempo a Rimini - serie di trombe d'aria nel giro di pochi minuti sulla riviera Romagnola : Una serie di trombe d'aria, tra cui alcune di notevoli dimensioni, hanno interessato nella mattinata di lunedì l'intera costa romagnola. Il fenomeno atmosferico si è originato in mare ma fa parte di ondata di Maltempo che ha colpito la zona costringendo molti vacanzieri a cercare riparo da pioggia e vento forte.Continua a leggere

Meteo a Roma. Domani tempo stabile con cieli sereni : Meteo a Roma, Domani Martedì 26 Giugno 2018 è previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio isolati acquazzoni al pomeriggio possibili su Appennino e basso Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Meteo a Roma, le previsioni per Domani Martedì 26 Giugno 2018 tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno anche in serata.Temperature comprese tra +16°C e +30°C. Meteo Regione ...

Allerta meteo in Emilia Romagna : temporali - grandine e forti raffiche di vento : La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e l’Agenzia regionale per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) hanno diramato un’Allerta gialla valida fino alla mezzanotte del 23 giugno. temporali anche di forte intensità, grandine, vento e mare mosso sono in arrivo sulle coste dell’Emilia-Romagna a partire da oggi.Continua a leggere

Roma. Asili nido : c’è tempo fino al 28 giugno per accettare : Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei nidi capitolini, privati convenzionati con Roma Capitale, in concessione, in progetto di finanza,

Maltempo Roma - ramo cade sulla via Leone IV : chiuso un tratto stradale : Un ramo è caduto in via Leone IV all’altezza di viale Giulio Cesare. E’ stato chiuso un tratto di strada in direzione Ottaviano per rimuovere il ramo. Non si registrano danni a cose o persone. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Prati. L'articolo Maltempo Roma, ramo cade sulla via Leone IV: chiuso un tratto stradale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Roma : dopo maltempo allagata sede vigili V Gruppo : Roma – Di seguito la notizia data dal Sulp di Roma attraverso Facebook. sede allagata per il V Gruppo della Polizia locale di RomaCapitale dopo il temporale di ieri pomeriggio. Disagio che avrebbe comportato anche lo stop delle attività degli agenti stessi a causa del “blocco del sistema informatico, la paralisi delle attività elettroniche”, nonché “il funzionamento dei telefoni”. “La Polizia locale- si legge ...