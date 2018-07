Roma | fontane | saltafila e venditori | nuove regole ma solo in autunno

Le vecchie glorie di Roma e Lazio sfidano i giovani rifugiati : il match al Tre Fontane : ...si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in Italia e sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio paese riconoscendo il ruolo chiave dello sport ...

Roma : vandali distruggono fontane appena ripristinate Villa Doria Pamphilj : Roma: A denunciare l’accaduto il tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj Roma – Sono 8 le fontanelle, appena ristrutturate, vittime dei vandali in Villa Doria Pamphilj. Danneggiati i pulsanti dei rubinetti. Staccati e distrutti un abbeveratoio in marmo. I lavori, effettuati da una ditta che stava intervenendo all’interno del parco per conto di Acea Ato 2, erano terminati solo 15 giorni fa. A denunciare ...

Pd Roma : su riqualificazione Parco Tre Fontane bluff di Montanari : Pd Roma: foto risalente al giugno 2015 Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Facebook del Pd Roma. “Mercoledì scorso l’assessora all’Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, ha annunciato su Facebook un evento di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane, in programma sabato 26 maggio in VIII municipio. In allegato al post ha aggiunto una foto dell’ingresso del Parco stesso in Largo Giorgio Manganelli ...

Roma : degrado e zero manutenzione al Parco delle Tre Fontane : Roma: i cittadini sconcertati per la mancata manutenzione Roma – Deprecabile la situazione in cui verte il Parco delle Tre Fontane-Giardino Gabriele Baldini, quartiere Montagnola a Roma. Erba alta, cestini rotti, panchine e giochi per bambini impraticabili. Non uno scenario paradisiaco per chi si trova lì a spasso col cane, o per far godere un po’ di verde ai propri bambini. Succede nella capitale, a due passi dalla sede ...

Corpo di una donna carbonizzato - Roma Eur/ Parco Tre Fontane : "ho fatto un video - pensavo fosse solito rogo" : Roma, Corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel Parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:07:00 GMT)

Roma. Orrore all’Eur : Maria Cristina Olivi muore carbonizzata nelle Tre Fontane : E’ stata identificata la donna trovata carbonizzata all’Eur. E’ una romana di 49 anni. Si tratta di Maria Cristina Olivi,

