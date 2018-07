Roma | è più facile per i cittadini dialogare con l’Amministrazione

Diabete - ‘patologia da città’ : a Napoli e Roma percentuali più alte : Il Diabete patologia che colpisce sempre di più chi vive nelle metropoli italiane. La percentuale di cittadini con questa patologia segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con Diabete, ovvero il 6,7% degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6% dei residenti nella città e nell’area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il Diabete. Un po’ ...

Il Rotary Club Roma Quirinale ribadisce il servizio ai più deboli ed alla cultura e all'economia : di Stefano Stefanini NewTuscia ROCCALVECCE Nel suggestivo scenario del Castello Costaguti di Roccalvecce si e' svolta la cerimonia del passaggio della Campana del Rotary Club Roma Quirinale da ...

Roma - Omaggio a Raffaella Carrà : il caschetto biondo più famoso va in mostra : Tutti ad omaggiare il mito dell'eterna Raffa: ovvero Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Carrà. L'inossidabile caschetto biondo adottato nei primi anni Settanta e quasi immutato troneggia nel ...

Roma - nasconde più di 2 chili di marijuana nel borsone - i carabinieri lo scoprono : arrestato 19enne nigeriano : Un borsone pieno di marijuana e l'obiettivo di venderla tra i passeggeri e i turisti in attesa di prendere l'autobus a pochi passi dalla stazione Tiburtina o di portarla fuori dalla Capitale per ...

Vincenza Palmieri - Inpef-Roma - : ' Il più importante finanziamento mondiale per la ricerca - 115 milioni di euro - destinato a finanziare la ... : La professoressa Vincenza Palmieri , presidente dell'I.N.PE.F., , in questa nota scrive : 'un finanziamento di 115 milioni di euro il più ingente, a livello mondiale, per la ricerca scientifica nell'...

Roma - al Bioparco nati 4 fennec - le volpi più piccole al mondo. FOTO : Roma, al Bioparco nati 4 fennec, le volpi più piccole al mondo. FOTO I cuccioli hanno due settimane e sono stati trovati all’interno di una tana scavata sotto terra: pesano circa 200 grammi. I genitori sono Aisha, nata nel 2014 allo Zoo di Jihlava (Repubblica Ceca) e Biko, nato nel 2015 allo Zoo di Attica, Atene. LA ...

Roma - al Bioparco sono nati quattro cuccioli di Fennec : le volpi più piccole del mondo : Al Bioparco di Roma sono nati quattro Fennec, i canidi più piccoli al mondo e con le orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni del corpo. I cuccioli sono nati circa due settimane fa all'interno della tana scavata sotto terra dai genitori, pesano circa 200 ...

Calciomercato Roma - più vicino il colpo Berardi : le contropartite : La trattativa tra Roma e Sassuolo sembra ormai alla stretta finale e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', gli agenti del giocatore starebbero già discutendo i dettagli del nuovo contratto con la ...

NAINGGOLAN ALL'INTER : E' UFFICIALE/ Il Ninja : "Qui trovo la fiducia che non avevo più alla Roma" : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Roma - ufficiale l'acquisto di Pastore contratto fino al 2023. Monchi : 'E' il calciatore con più qualità mai acquistato da me' : Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di 'aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive ...

Devon Windsor e la proposta di nozze più Romantica di sempre : Un aeroplano, un’isola tropicale, un anello. La proposta più romantica di questo 2018 (e non solo) potrebbe essere questa. E con «questa» intendiamo quella tra l’angelo di Victoria’s Secret Devon Windsor e il fidanzato Johnny Dex. Ecco come il promesso sposo l’ha architettata (sì, lei ha detto «sì»): Johnny, in vacanza alle Bahamas con la fidanzata, ha portato la modella a fare un giro su un piccolo aereo, finché non ...

Calciomercato : Nainggolan-Inter - Pastore-Roma e l'entusiasmo - l'acquisto più importante : Finora sicuramente non ci si può lamentare di questo mercato, anche se incastonato fra un FFP e le partite del Mondiale. Anche se in Italia ci siamo abituati ad essere una terra di frontiera dove i ...