Roma | da Florenzi e Under | il cantiere a destra è aperto

Roma -Florenzi - non c'è l'accordo per il rinnovo : il terzino può partire : Monchi offre 2,7 milioni a stagione, ma il giocatore vuole di più: Inter e Atletico Madrid pronte ad andare all'assalto con 15-20 milioni

Roma - nuovo incontro per Florenzi : Una squadra per Florenzi nel mondo ci sarebbe, tanto più a un anno dalla scadenza del contratto attuale. Ma insomma, la Roma che fa? Aspettando il nuovo faccia a faccia con Lucci, manager e testimone ...

Florenzi ballano 1 - 3 milioni : la Roma nicchia : Roma - Un'altra giornata è passata: da oggi comincia ufficialmente l'ultimo anno di contratto di Florenzi con la Roma . E per il momento non si parla di rinnovo. O meglio, se ne sta discutendo tra ...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il campione prende tempo : Florenzi all'Inter : offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Roma : Manolas si - Florenzi forse : Bianda è l’ultimo arrivato a Trigoria. Il centrale difensivo classe 2000 ex Lens è un calciatore sul quale Monchi ritiene si possa lavorare. E’ un prospetto sicuramente interessante per il futuro anche se con pochissima esperienza, appena una manciata di presenze nella B francese. Di fatto il suo arrivo era stato confermato dal Ds giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione di Pastore: “Siamo molto vicini ...

Calciomercato Roma - Monchi fa il punto : problemi per Florenzi - le ultime su Manolas e Alisson : “Su Florenzi non è facile”, Monchi fa aumentare le perplessità attorno alla permanenza del terzino in quel di Roma: rinnovo complicato “Aspettiamo che finisca il Mondiale ma fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta per Alisson. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivato offerte. Devo lavorare con la realtà”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, fa il punto della situazione sul mercato ...