Roma | colto in flagrante mentre ruba bicicletta | arrestato

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos degli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...

Al via l’AgriAcademy di Ismea - il programma per giovani agricoltori : si comincia da Roma : Si è aperta oggi venerdì 22 giugno l’Agriacademy di Ismea, il programma di alta formazione su innovazione ed export promosso in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestalie rivolto a giovani imprenditori agricoli vincitori del bando “promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”. Dei 206 giovani agricoltori selezionati nell’AgriAcademy, 46 iniziano oggi un’intensa tre giorni che si ...

Emilia-Romagna - danni della fauna selvatica : assessore - “siamo al fianco degli agricoltori” : “Siamo al fianco degli agricoltori anche nella difesa dei loro raccolti, perché sappiamo che corvidi e storni possono causare, in alcune zone, significativi danni soprattutto in questo periodo dell’anno. Proprio per questo abbiamo dato il via al piano regionale di controllo per gli storni e a quello dei corvidi, dando la possibilità di intervenire, oltre che agli operatori autorizzati, agli stessi agricoltori dotati di licenza di ...

Roma : giardini di via Flaminia - colletta per curare il verde incolto : Per falciare il verde dei giardini di via Flaminia hanno fatto una colletta. E per arrivare al totale degli 800 euro necessari per pagare la ditta, hanno fatto a metà: 400 euro gli abitanti, poco più ...

Roma - Salvini sale sul bus accolto da "Bella ciao" : il ministro se la ride : Un video mostra il leader leghista su una navetta in aeroporto insieme ad un gruppo di sindacalisti che intonano la canzone

Agricoltori in piazza : domani a Roma : Lo Stato è debitore nei confronti degli Agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne, che l’incertezza politica rischia di far esplodere. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sostenere la protesta di Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) che ha chiamato a raccolta gli Agricoltori nella Capitale convocando provocatoriamente l’Assemblea domani ...