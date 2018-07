' Roma capitale della democrazia diretta' | Beppe Grillo

Chef in rivolta contro le strade pericolose : "Roma capitale ci ascolti" : Un problema che, come hanno evidenziato gli ultimi, terribili fatti di cronaca , riguarda tutti e si può materializzare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Intervistata dal Corriere della Sera ,...

TEATRO DELL'OPERA/ Roma - una stagione per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale.

Mappa interattiva degli impianti fotovoltaici di Roma Capitale : Gli impianti fotovoltaici di Roma Capitale a portata di clic grazie a Mappa interattiva. Censimento degli impianti fotovoltaici facilmente consultabile per tutti i cittadini per garantire trasparenza dell’Amministrazione. Garantire trasparenza e un quadro chiaro della produzione energetica da fonti rinnovabili, è questa la direzione intrapresa dall’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta, che ha voluto fortemente che fosse realizzata una ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Calciomercato Roma : arriva nella Capitale Pastore : Calciomercato– Comincerà oggi la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il ‘Flaco’ agentino sbarcherà in città all’aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e poi firmerà a Trigoria il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. L’ormai ex giocatore del Psg non sarà il solo però a firmare per la Roma visto che domani toccherà al duo Santon-Zaniolo. I due ex interisti ...

Roma capitale della corruzione La Finanza : appalti truccati per 217 milioni e 880 evasori in 1 anno : Il mercato del 'falso' Anche la contraffazione contribuisce a inquinare l'economia sana del Paese, danneggiando il made in Italy, simbolo in tutto il mondo di originalità, eleganza e qualità. ...

L'imbarazzante video postato da Roma capitale per la Festa della Musica : Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su...

Pastore alla Roma/ L'argentino è atteso nella capitale per le visite mediche : Javier Pastore, nuovo acquisto della Roma, è atteso nella capitale per le visite mediche. Il trequartista argentino è stato acquistato dal Psg per 20 milioni più 4 di bonus(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Roma - concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro : La società ha comunicato che si è conclusa l’offerta in opzione delle massime 265.046.592 azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente. L'articolo Roma, concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - c'è l'accordo con il PSG per Pastore : nei prossimi giorni l'arrivo nella Capitale : l'accordo tra la Roma e il Paris Saint-German per l'acquisto di Pastore è a un passo dalla conclusione. I due club hanno trovato la quadra sulla base di 20 milioni di euro più 4 bonus che entreranno ...

Almirante : M5S punta a inserire "Roma antifascista" nello statuto della Capitale : Dopo 'l'incidente' che ha visto il M5S votare in Aula una mozione di Fdi per dedicare una via a Roma allo storico leader dell'Msi Giorgio Almirante, la maggioranza in Campidoglio ha pronta la retromarcia. Arriverà in Aula, probabilmente domani 21 giugno, a quanto si apprende, la mozione, di cui sono firmatari la sindaca di Roma Virginia Raggi e i consiglieri M5s, per mettere uno stop all'intitolazione. Il ...

Calciomercato - Skorupski al Bologna : in corso scambio con la Roma. Nella Capitale va Mirante : Calciomercato– Roma e Bologna – rivela Sky – stanno definendo uno scambio di portieri: Antonio Mirante andrà Nella Capitale, con il polacco Lukasz Skorupski che sbarcherà in Emilia. L'articolo Calciomercato, Skorupski al Bologna: in corso scambio con la Roma. Nella Capitale va Mirante sembra essere il primo su CalcioWeb.

Stadio Roma - Parnasi : “Della Capitale non frega niente a nessuno” : Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” proviene da NewsGo.