Roma | abbonamenti a quota 20mila | quasi raggiunta la stagione 17 18

Roma - De Rossi già al lavoro a Trigoria. Boom abbonamenti : In attesa che venerdì torni Di Francesco e inizino le visite mediche, prima del via lunedì al raduno ufficiale, oggi di fatto a Trigoria è iniziata la nuova stagione. E mentre i tifosi continuano ad ...

A Roma aumentano i parcheggi : 3 euro l'ora al centro e addio ad abbonamenti e tariffe forfettarie : tariffe aumentate, addio agli abbonamenti mensili da 70 euro e le tariffe forfettarie da 4 euro al giorno all'interno dell'anello ferroviario, e permesso di sosta a pagamento anche per i residenti a partire dalla terza auto per nucleo familiare. È stato presentato questa mattina alla Commissione Mobilità del Campidoglio la proposta dell'Agenzia per la Mobilità per il nuovo piano tariffario di sosta.Tante le novità ...