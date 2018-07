Rivaldo a Neymar | “per vincere Pallone d’Oro Real è l’ideale”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Perild’oro“deve andare a giocare per uno dei club più grandi al mondo”. E’ il suggerimento alla stella brasiliana del connazionaleche dalle colonne di ‘Bild’ suggerisce all’attaccante del Paris Saint Germain di lasciare il Paris Saint Germain per trasferirsi alMadrid. “Al Psg con Thomas Tuchel in panchina non sarà mai il migliore al mondo. Ilsarebbe un cambio importante”, spiega l’ex giocatore del Milan e del Barcellona. (AdnKronos)L'articolo: “perd’Oroè l’ideale” CalcioWeb.