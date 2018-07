Ritiri squadre Serie A 2018-2019 | tutte le date | i programmi e le località Dove si

oasport

: RT @ricciardirob76: Aho io ogni anno quando si appresta la stagione dei ritiri ritorno un po bambino con sui giornali quelle cartine dell'I… - steubabaleu : RT @ricciardirob76: Aho io ogni anno quando si appresta la stagione dei ritiri ritorno un po bambino con sui giornali quelle cartine dell'I… - fanta_news : Ritiri delle squadre di Serie A 2018/2019: luoghi e date - Fantacalciok : #fantacalcio Ritiri delle squadre di Serie A 2018/2019: luoghi e date #calcio -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Le vacanze sono ormai agli sgoccioli per i calciatori che si stanno godendo gli ultimi scampoli di mare e spiaggia prima di tornare al lavoro (eccezion fatta per chi sta ancora giocando ai Mondiali e avrà poi diritto a uno stacco prima di ributtarsi a capofitto nell’attività di club). Le società dellaA hanno infatti già varato il calendario dei vari, conlee lein cui i giocatori si prepareranno in vista della prossima stagione. Moltehanno optato per la tranquillità delle Dolomiti (o della montagna in generale) per godere di aria pura e di situazioni di grande calmalavorare nel miglior modo possibile. Le big, invece, hanno deciso di rimanere in sede: l’Inter alla Pinetina di Appiano Gentile, la Juventus a Continassa, la Roma a Trigoria e il Milan a Milanello. Di seguito lee lediledellaA ...