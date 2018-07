Rimborso Vodafone | Wind Tre e Fastweb per tutti i clienti entro il 31 dicembre per

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Giustizia sarà fatta: i rimborsiTre eperche da giugno 2017 hanno dovuto subire la fatturazione a 28 giorni del loro servizio telefonico è realtà. Il risarcimento dovrà essere garantito necessariamenteil 312018: gli operatori dovranno dunque restituire i giorni "rubati" per ogni singolo mese in cui i piani telefonici hanno avuto una durata di 4 settimane e non del mese solare appunto.A stabilire l'importante obbligo l’AGCOM è la delibera 269/18/CONS. Come ci ricorda pure il Corrierecomunicazioni.it già con le altre direttive 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, degli scorsi mesi, la stesa Autorità aveva posto fine all'illegittima pratica della fatturazione a 28 giorni e ora sulla base pure delle indicazioni del TAR del Lazio, ecco che vengono comunicate le modalità del risarcimento aiper il maltolto ...