Rienzi | Codacons contro sindacati e lavoratori Ama per sciopero 14 luglio

(Di mercoledì 4 luglio 2018): quello che sta succedendo a Roma rappresenta pericolo per cittadini Roma – Di seguito quanto detto da Carlo, presidente del. “La situazione rifiuti a Roma è già drammatica- spiega-. Come ogni anno in questo periodo si registrano problemi in tutta la città. Con la spazzatura che si accumula lungo le strade e rimane giorni a marcire sotto al sole. Quanto sta avvenendo nelle ultime ore nella capitale rappresenta non solo una grave forma di degrado, ma un pericolo per i cittadini. L’immondizia al sole attira topi, insetti e volatili con ripercussioni sul fronte igienico e sanitario. Chiediamo al Prefetto di Roma di precettare iAma per motivi di ordine pubblico e di salute, considerati i pesanti rischi igienici connessi alla mancata raccolta dei rifiuti”. L’associazione – che ha presentato una istanza ...