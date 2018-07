Rider - tribunale rigetta richiesta di contratto a tempo indeterminato : Rider, tribunale rigetta richiesta di contratto a tempo indeterminato Il giudice del lavoro di Milano ha deciso che l’uomo non aveva diritto a un riconoscimento di questo tipo perché non era un dipendente subordinato. Motivo per il quale l’azienda non aveva nessun obbligo in tal senso Parole chiave: ...