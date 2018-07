Rider | per il giudice non è lavoratore subordinato

Di Maio : avviati i lavori per il contratto collettivo dei Rider : Roma, , askanews, - "Abbiamo avviato i lavori per il contratto collettivo nazionale dei rider, il primo in Europa: metteremo al centro le tutele di quei ragazzi, stabiliremo che chi fa il rider deve ...

Di Maio : concertazione a oltranza per contratto collettivo Rider : Roma, 2 lug. , askanews, 'E' emersa la volontà di lavorare a un contratto collettivo nazionale per i rider'. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al ...

Alimentare - Coldiretti : Riders al lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Il decreto dignità perde pezzi : dopo Rider e spesometro fuori voucher e contratti di somministrazione : Il ministro: «Così come i voucher, il tema della somministrazione è rinviato al dibattito in Parlamento». Ma assicura che il decreto «è pronto» e che quelle sull’assenza di copertura sono «leggende metropolitane»...

Arriva la carta dei diritti per i Riders : Più tutele per i fattorini che consegnano il cibo a domicilio. Paga oraria e Inps. A proporre il documento sono gli stessi datori di lavoro -

Rider - da quattro aziende impegno per nuove tutele : da contratto di collaborazione a compenso orario minimo : MILANO - Più tutele per i cosiddetti Riders, i lavoratori legati alle piattaforme che organizzano la consegna di cibo nelle città. È quanto prevede la prima 'Carta dei valori' siglata da Foodora, ...

Il Comune paga chi va al lavoro in bici : 25 centesimi al chilometro per i 'Riders' : Incentivi a chi lascia a casa l'auto per andare al lavoro in bicicletta. Il progetto si concretizza a Cesena e Cesenatico, dove sarà possibile percepire un premio in denaro legato alla mobilità ...

Lavoro : Filt - per diritti Rider c'è contratto - Di Maio incontri sindacati : Secondo Guida, infine, sul Lavoro dei rider "poi è necessario giungere ad una legge nazionale che affronti il tema delle piattaforme digitali in merito all'economia che produce ed al Lavoro che ...

Lavoro : Filt - per diritti Rider c’è contratto - Di Maio incontri sindacati : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che ‘se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”. ...

