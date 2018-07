Rider e Gig Economy | Orienta punta sulla somministrazione Ecco come

Inps : dibattito gig economy incentrato su Rider - ma sono minoranza : I rider, i fattorini sui quali si è concentrato Luigi Di Maio nel suo primo mese da ministro del Lavoro, sono poco più di un decimo degli occupati nella gig economy, l'economia dei 'lavoretti'.

Rider - baby sitter - solf e specialisti online : ecco la carica dei 150mila lavoratori della gig economy : Tra i nodi da sciogliere nell'era dell'economia digitale c'è l'inquadramento degli addetti tra i due poli opposti della subordinazione e della libera professione

Sui Rider e la gig economy la nuova soluzione del governo è una legge vecchia : E’ più forte di noi. La risposta ai cambiamenti o è una nuova legge, o non è. E’ quello che sta succedendo sulla tutela della categoria emergente dei cosiddetti gig-workers, i lavoratori delle piattaforme. Il governo ha proposto una regolamentazione che fa discutere, perché riconduce fenomeni nuovi

Lavoro : Lombardia - progetto legge Pd per Rider e lavoratori gig economy : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il gruppo del Partito democratico della Lombardia ha presentato un progetto di legge regionale per tutelare il Lavoro dei cosiddetti 'riders' e di tutti i lavoratori della 'gig economy', legati a piattaforme digitali che erogano servizi al pubblico. Lo rende noto il Pd,

Riders - via alle trattative : Di Maio punta al primo Contratto Nazionale della gig economy : 4 La prima riforma che il Governo Conte vuole mettere in atto per quanto riguarda il mercato del lavoro [VIDEO] punta a regolarizzare i cosiddetti 'Riders'. Li hanno definiti 'ingranaggi della gig economy', la nuova economia che poggia esclusivamente su piattaforme informatiche. I Riders sono i 'pony express' che consegnano in bicicletta cibi e bevande a domicilio; sono sei al momento le maggiori aziende che operano in Italia e ...

Rider - Luigi Di Maio al tavolo con le aziende della Gig Economy : “Salario minimo - ferie e assicurazioni per legge” : "Viviamo in un paese in cui molti nostri giovani hanno rinunciato ad avere uno stipendio pur di lavorare. Finora, chi è venuto prima di noi, ha preferito girare la testa dall’altra parte, noi non lo faremo mai", ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo di trattativa con le aziende della Gig Economy, Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Moovenda e Social Food.Continua a leggere

Rider - la retromarcia di Di Maio. Tavolo di confronto sulla gig economy : Il ministro all’uscita dall’incontro con Foodora e altre piattaforme: «È andata bene, ora Tavolo di contrattazione. Se non va, interverremo con la nostra norma». Soddisfatte le aziende. Il Sole 24 Ore aveva visionato in anticipo la bozza del decreto dignità, con novità come l’istituzione del salario minimo e l’indennità mensile. Ora il documento potrebbe cambiare...

Di Maio ai Rider Foodora-Deliveroo : “meno rinnovi incarichi a termine”/ “Ok a contratto Nazionale Gig Economy” : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Di Maio - dopo i Riders incontrerò a Roma aziende gig economy : Teleborsa, - "Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha ...

La gig economy fa sorRidere solo i padroni : "Le piattaforme digitali occupano poco personale e pagano nel nostro Paese poche tasse rispetto ai ricavi. Quindi c'è un problema molto rilevante di distribuzione dei guadagni". Parole tranchant quelle del presidente Inapp Stefano Sacchi. L'istituto che dirige (Istituto nazionale per le analisi e le politiche pubbliche) ospita una due giorni (termina venerdì 15 giugno) su lavoro e impresa nei colossi del web. Sono finiti sotto la ...

Da Rider a babysitter e servizi - 1 mln nella gig economy : ... che si offrono e si scambiano su apposite app e piattaforme web, e' stata promossa dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti e i primi risultati sono stati presentati al Festival dell'Economia di Trento. ...

Gig Economy - Di Maio incontra i Rider del cibo a domicilio - : A partire da quelli intervenuti al 13° Festival dell'Economia di Trento, dedicato al rapporto tra Lavoro e Tecnologia. "Se vogliamo mettere a fuoco e risolvere il problema occorre superare la ...

Gig economy - dai Rider ai servizi di clouding : in Italia un milione di addetti : Teleborsa, - Altro che lavoretti. Non solo rider , ragazzi nella maggior parte dei casi molto giovani, che bussano ogni sera alle porte delle nostre case per consegnare - dopo aver sfidato in bici il ...