Ricerca | ‘promosso’ Pepper | robot concierge progettato da Cà Foscari

sportfair

: Tavola rotonda dal titolo “La responsabilità sociale dell’università - L’ateneo catanese per i rifugiati e i migran… - LaPoSS_Unict : Tavola rotonda dal titolo “La responsabilità sociale dell’università - L’ateneo catanese per i rifugiati e i migran… - AgrobiotechCat1 : RT @AgrobiotecUniCT: Spunti di riflessione sulla modificazione diretta del genoma vegetale prof. E. Pè @ScuolaSantAnna per il manifesto ‘P… - Grazialicci2307 : RT @AgrobiotecUniCT: Spunti di riflessione sulla modificazione diretta del genoma vegetale prof. E. Pè @ScuolaSantAnna per il manifesto ‘P… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Iniziato un anno fa, giunge al termine il progetto che ha visto impegnato un team composto da docenti etori dell’Università Ca’, Dipartimento di Management, e Ciset., il primo caso diumanoide impiegato comeal Parc Hotel di Peschiera del Garda, è stato addestrato per interagire con i clienti sgravando il personale dal rispondere alle domande ricorrenti degli ospiti. A tre mesi di distanza dal suo inserimento lavorativo, i risultati sono positivi e il primo progetto del genere in Italia può dirsi un successoIl progetto era incentrato sul caso pilota di addestramento delumanoide, dotato di un sistema di intelligenza artificiale (AI), da inserire nella hall di uno degli hotel di Parc Hotels per rispondere alle domande degli ospiti sui numerosi servizi del resort, sugli eventi e sulle ...