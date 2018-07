Ricerca | i primi bambini ominidi si muovevano come scimmie

Ricerca : costruiti i primi nervi per i robot : L’Università Tecnica di Berlino – con il materiale sviluppato nel Politecnico Federale di Losanna, dal gruppo di Yunpeng Qu – ha costruito i primi nervi per i robot : sono inseriti nelle loro dita e consentono di percepire pressione e tatto. Il materiale, descritto su Advanced Materials, potrebbe essere impiegato per realizzare sensori di nuova generazione e futuri computer indossabili: si tratta si una fibra super-elastica ...

Ricerca : il segreto dei primi della classe? La curiosità : Scienziati a caccia del segreto di una pagella da 10 e lode. Per gli esperti la ricetta che trasforma un bambino nel primo della classe ha più ingredienti. Alcuni sono già stati esplorati: in cima alla lista dei fattori che regalano un vantaggio alle piccole menti gli esperti collocano il reddito familiare, l’accesso programmi per la prima infanzia, l’ambiente domestico. Vantaggi che si rivelano ostacoli per i piccoli meno fortunati. ...