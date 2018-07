Renzi | Lega deve 48 mln | Salvini spieghi

La profezia di Renzi : "Il 16 giugno 2017 - un anno fa - predissi l'accordo Lega-M5s" : "Un anno fa, esattamente un anno fa, scrivevo questo post. Se avete tre minuti leggetelo: era il 16 giugno 2017 . Poi non si dica che non l'avevamo detto: era tutto già scritto! Buon fine settimana, ...

Stadio Roma - Parnasi a un suo collaboratore : 'Ma che volevi ancora Renzi ? Ha vinto la Lega' : Luca Parnasi parla al telefono con un suo collaboratore in una intercettazione presente nelle carte dell'indagine sullo Stadio della Roma . 'Però tu davvero volevi rivederti su al governo uno come ...

Roma - dossier di Legambiente : “In 2 anni diffe Renzi ata è aumentata appena del 1 - 5%. Nel biennio Marino salita del 10” : Da 42,8 a 44,3%. In due anni , la raccolta differenziata a Roma è cresciuta pochissimo. E così, mentre Virginia Raggi e Nicola Zingaretti continuano a litigare sulle rispettive competenze burocratiche, per la Capitale “si fa sempre più incombente l’ombra di un commissario”. Nel suo dossier 2018, Legambiente traccia un quadro piuttosto preoccupante rispetto a quello attuale, ovvero l’estrema fragilità del sistema di gestione e smaltimento dei ...

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Pd - Prodi : "Esecutivo di destra. Renzi è di sinistra? Ah sì?" : GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE : esordio internazionale per il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Conte batte Renzi di 15 punti Governo Lega-M5S - fiducia record In esclusiva il sondaggio Piepoli : Il Governo Lega-M5S , che ha appena ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, parte con un livello di fiducia record . E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istitito Piepoli lunedì 4 giugno (500 casi, metodologia Cati-Cawi) e diffuso in esclusivo da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere - non faremo sconti”/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere , non faremo sconti” . Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci : "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 GMT)

Renzi-show al Senato. "Conte premier non eletto - potrei dire un collega" : Matteo Renzi entra in campo a Palazzo Madama ma si prende un ruolo che è più quello del regista che non del mediano, come aveva promesso di fare. Si posiziona infatti al centro del rettangolo di gioco dettando i tempi alla squadra del Partito Democratico. Per farlo è tornato dalla Cina, tappa del suo lungo tour da conferenziere. E prima di entrare nell'Aula del Senato, davanti a un panino mangiato in piedi alla buvette, ...