Renzi contro la Lega | Deve 48 milioni ai cittadini italiani

blogo

: E poi il sorteggio di Grillo, le confessioni di Renzi e Rita Pavone contro i Pearl Jam. Anche negli ultimi sette gi… - espressonline : E poi il sorteggio di Grillo, le confessioni di Renzi e Rita Pavone contro i Pearl Jam. Anche negli ultimi sette gi… - TSansoneVulcano : RT @EZanchini: Governo chiude #italiasicura le task force contro dissesto e per la riqualificazione scuole. Ok segnare la discontinuità con… - AristarcoScann1 : RT @dino_folla: Scafarto, il maggiore dei carabinieri che avrebbe fabbricato prove false contro Renzi e la sua famiglia sul caso Consip, pr… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il centrosinistra ha impiegato poco ad attaccare laper quel buco di 48di euro ancora da colmare. A poche ore dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, è Matteoa partire in quarta con una diretta dal Senato in cui ha fatto il punto della settimana e ha criticato il governo di Giuseppe Conte su più fronti:Quante volte si riunisce questa settimana l'aula di Montecitorio? Zero. Non hanno argomenti. Riempiono i giornali di tweet, annunci e dichiarazioni, ma noi non mandano i provvedimenti in Aula. E non è colpa dei deputati, è colpa del governo che non fa niente di ciò che ha promesso. Fanno i bagni in piscina, vanno al palio, fanno annunci storici. Tutti i giorni è un giorno storico.ha attaccato anche Luigi Di Maio, accusato di aver messo in piedi in fretta e furia il decreto dignità solo perchè oscurato dalle numerose ...