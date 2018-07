Regno Unito - 24enne soffre di una malattia rara : decide di farsi amputare la gamba a pagamento : Un dolore lancinante al ginocchio che la tormenta da quando aveva 17 anni. Per questo motivo Paige Howitt, una ragazza inglese di 24 anni, ha preso l'amara decisione di farsi amputare la gamba pagando 9.000 sterline.Continua a leggere

Regno Unito. Folle aggressione in un parco : uomo aggredisce 11enne e le taglia la gola : I fatti sono avvenuti venerdì scorso al parco Babbs Mill a Solihull, dove dall'inizio dell'anno si sono già consumato tre aggressioni. In tutti i casi, le vittime stavano per essere violentate. Un uomo di 35 anni è stato arrestato.Continua a leggere

Choc in Regno Unito - operatrice sanitaria uccide 8 neonati in ospedale : arrestata : Non è chiaro se si tratta di un'infermiera o di un medico. La donna lavorava presso il Countess of Chester Hospital nella contea del Cheshire. Le autorità indagano sulla morte di 17 bambini in totale e su 15 "collassi non mortali" avvenuti nel reparto neonatale tra marzo del 2015 e giugno del 2016.Continua a leggere

Regno Unito - bambina di 15 mesi morta nel 2016 : la causa forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle Regno Unito, nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Lavrov accusa il Regno Unito : "Caso-Skripal'? Prove sparite" : Lavrov accusa il Regno Unito di avere eliminato le Prove a discarico del Cremlino circa l' avvelenamento a Salisbury , a marzo di quest'anno, dell'ex spia russa Sergej Skripal' . Il Ministro degli ...

Brexit - fuga dal Regno Unito : 12.994 cittadini britannici hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese UE nel 2017 : Nel timore delle conseguenze della Brexit, ben 12.994 cittadini britannici nel 2017 hanno scelto di acquisire la nazionalità di un altro Paese dell’Unione Europea: lo ha reso noto la BBC. Le nazionalità consentono di mantenere e trasferire ai figli i diritti legati all’appartenenza all’UE (viaggiare, lavorare e vivere liberamente in uno dei Paesi dell’Unione). Nel 2016 i cittadini britannici a fare questa scelta sono ...

Regno Unito - morì nel 2017 per allergia allo yogurt nel kebab : multata titolare del locale : Uccisa dalle tracce di yogurt contenute nel kebab, ma soprattutto dalla mancanza di informazione. Se avesse saputo che il suo pasto conteva un ingrediente 'pericoloso', Chloe Gilbert, inglese di soli 15 anni, oggi sarebbe ancora viva. Invece la giovanissima, che soffriva di asma ed era allergica a latte e latticini, è stata stroncata da un grave choc anafilattico. Si era sentita male dopo aver mangiato una porzione del tipico preparato ...

Honor 7S sbarca nel Regno Unito a 100 sterline : Dopo essere sbarcato in Italia a 119 euro, Honor 7S è pronto per il suo esordio anche sul mercato inglese, ove sarà disponibile a 100 sterline L'articolo Honor 7S sbarca nel Regno Unito a 100 sterline proviene da TuttoAndroid.

Astronomia : l’enorme asteroide Vesta - 3 volte il Regno Unito - sarà visibile ad occhio nudo fino al 16 luglio [DETTAGLI] : l’enorme asteroide Vesta sfreccerà vicino al nostro pianeta a tutta velocità stanotte. L’asteroide resterà visibile ad occhio nudo fino al 16 luglio nonostante si stia muovendo ad una distanza di oltre 170 milioni di km. Le sue enormi dimensioni e la sua luminosità lo renderanno un elemento luminoso nel cielo notturno. La roccia spaziale sarà visibile nell’emisfero australe e in quello boreale nella costellazione del Sagittario, vicino ai ...

La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di sposarsi con una unione civile : La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di Londra di sposarsi con una unione civile. Sulla carta la legge sulle unioni civili, approvata nel 2004 dal governo laburista di Tony Blair, prevede gli stessi diritti The post La Corte Suprema del Regno Unito ha permesso a una coppia eterosessuale di sposarsi con una unione civile appeared first on Il Post.

Alleanza tra Ungheria e Regno Unito : prima sorpresa post-Brexit? : ... 'Se non si riuscisse a trovare un'intesa con un Paese che rappresenta il 14 % dell'economia europea si creerebbe una situazione davvero devastante per l'Unione'. Secondo i media britannici, ...