Regione | presentato bando biblioteche e archivi

Campobasso " Presentato il rapporto "L'economia del Molise" : L'attività economica in Regione resta debole : La finanza pubblica Negli ultimi anni la spesa corrente primaria delle Amministrazioni locali è ancora aumentata, nonostante una progressiva contrazione delle spese per il personale e la politica di ...

Pescara - presentato in Regione il Festival Abruzzo dal Vivo : E' stato allestito un calendario che punta a far scoprire luoghi simbolo del nostro Abruzzo, attraverso un programma che prevede concerti, spettacoli, mostre e laboratori, anche per i più piccoli' . ...