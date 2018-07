Reggio Calabria | uccisa mentre era in auto con l’amante | 4 fermi

Fortunata Fortugno - fermati i presunti killer della donna uccisa a Reggio Calabria : Raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con Demetrio Logiudice, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della 'Ndrangheta

Reggio Calabria. Omicidio Donatella Fortugno : arrestato Paolo Chindemi : Quattro italiani sono stati fermati dalla Polizia a Reggio Calabria con l’accusa di essere i presunti assassini di Donatella Fortugno.

Al porto di Reggio Calabria arrivano le navi della Marina Militare “Euro” e “Aviere” durante l’ultima campagna navale prima della dismissione : Dal 5 al 9 luglio 2018, il pattugliatore di squadra Aviere e la fregata Euro della Marina Militare sosteranno presso il porto di Reggio Calabria nell’ambito della loro ultima campagna navale prima della dismissione dal servizio. La presenza delle unità navali sarà, infatti, una delle ultime occasioni per visitare queste gloriose rappresentanti di una parte di storia della Marina Militare, che a breve termineranno la vita operativa dopo oltre 30 ...

Reggio Calabria - 43enne sotto l'effetto di cocaina tampona una moto con 2 persone a bordo : ha la peggio un bambino di 12 anni [DETTAGLI] : Il personale della Polstrada di Palmi ha effettuato i primi accertamenti sulla scienza dell'incidente, rinvenendo nell'abitacolo del veicolo uno spinello ancora acceso. L'autista dell'autovettura è ...

Reggio Calabria : Pizzimenti presenta "Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0" - Siclari : 'sulla differenziata fallimento di Falcomatà' [... : 'Un plauso va di certo a Pizzimenti per aver portato tutte le istanze dei commercianti e dei cittadini al centro dell'attenzione politica e a tutti i consiglieri di Forza Italia e degli altri partiti ...

Da Reggio Calabria a Taormina : il piccolo Matteo salvato dagli angeli del Ccpm : Tutto ciò è possibile quando si riesce a conciliare scienza e cuore, professionalità e umanità. Nel dott. Andrea De Zorzi abbiamo visto un uomo che ha fatto del suo lavoro la sua autentica passione. ...

Reggio Calabria : Mezzogiorno in Movimento inaugura la nuova sede : L'inaugurazione della sede costituirà, inoltre, un momento di confronto e riflessione sui tanti temi, dall'economia, al lavoro, ai diritti, fino alla questione sociale, che interessano da vicino il ...

Reggio Calabria : l'Università Mediterranea e Ismed Group insieme per la formazione come Consulente economico finanziario e tributario di ... : E' prevista l'ammissione per titoli, prediligendo a parità di punteggio i più giovani di età, ed è destinato a 10 giovani laureati in materie economico giuridiche , 6 laureati in Economia e Commercio ...

Reggio - al Parco Ecolandia la conferenza su 'La Calabria al centro del Mediterraneo' : Insediamento, economia e società nell'età del Ferro ". Quondam è tra i curatori dell'esposizione "I sapori delle origini. La cultura del cibo nella Calabria protostorica" ospitata in piazza Paolo ...

Reggio Calabria : al Parco Ecolandia il concerto di Nino Racco : Sempre in questa stagione è tra i fondatori di Linea Trasversale, gruppo internazionale di ricerca teatrale, con sessioni di lavoro e spettacoli in Brasile , Belo Horizonte, Università del Teatro, , ...

Come mangiare per vivere meglio : se ne parla a Reggio Calabria : Il prossimo 2 luglio, presso l’Aula Magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il Convegno “Nutrizione e Longevità” che vedrà la partecipazione, tra gli altri esperti, del prof. Valter Longo direttore dell’Istituto della Longevità alla University of Southern California e del programma Oncologia e Longevità presso l’IFOM di Milano, ideatore e scopritore della “Dieta Mima ...

Reggio Calabria : all'Università Mediterranea un convegno su come mangiare per vivere meglio : La convention di particolare rilevanza scientifica, sarà l'occasione per ricercatori, docenti e professionisti del settore di approfondire tematiche inerenti gli studi sulla Scienza della nutrizione ...