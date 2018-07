Real Madrid | sarà Mbappè l’erede di CR7

Calciomercato : Cristiano Ronaldo-Real Madrid - storia di una rottura : Cristiano Ronaldo alla Juve. Sogno o realtà? Sarà il tempo a dirlo. Al momento ciò che pare innegabile è la voglia del portoghese di lasciare Madrid. Un desiderio uscito fuori non all'improvviso, ma ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ha già individuato il (super) sostituto : sostituto CRISTIANO Ronaldo – Kylian Mbappé è il colpo estivo a cui sta lavorando il Real Madrid. E’ la clamorosa voce di mercato partita dalla Francia e rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain, protagonista con la Francia ai Mondiali di Russia, è prossimo al trasferimento alla corte dei ‘blancos’ per 272 milioni di euro. L’indiscrezione, partita dal giornalista ...

Calciomercato - il Real Madrid ha già trovato il sostituto di Ronaldo : la Juventus adesso sogna in grande : Secondo la stampa francese, il Real Madrid avrebbe individuato in Mbappé il sostituto di Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé è il colpo estivo a cui sta lavorando il Real Madrid. E’ la clamorosa voce di mercato partita dalla Francia e rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain, protagonista con la Francia ai Mondiali di Russia, è prossimo al trasferimento alla ...

Juventus - dalla Spagna : accordo raggiunto con il Real Madrid per CR7 : Juventus- Secondo quanto riportato dell’odierna edizione di “AS“, Juve e Real Madrid avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio in bianconero di CR7. Il club spagnolo avrebbe accettato l’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese. 100 milioni equivalenti alla clausola rescissoria, valida solo per l’Italia. FERRI CORTI CON PEREZ Come riporta “Marca“, Ronaldo avrebbe ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - l’indizio arriva dal… Real Madrid [VIDEO] : La Juventus crede sempre di più al colpaccio Cristiano Ronaldo. I bianconeri possono considerarsi pienamente in corsa per il fuoriclasse portoghese. L’arrivo del portoghese non è fantamercato, il valore del cartellino è accessibile, tra 100 e 120 milioni di euro, non un problema per il club bianconero. E anche sul fronte ingaggio le parti sono vicine, la Juventus è pronta a mettere su piatto un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a ...

“Cristiano Ronaldo è della Juve” : il Real Madrid ha accettato l’offerta bianconera - sembra tutto fatto [DETTAGLI] : Il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro della Juventus per lasciar partire Cristiano Ronaldo. E’ quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ che conferma le voci secondo cui i bianconeri sono vicini al pallone d’oro per cui sarebbe pronto un contratto quadriennale da 30 milioni a stagione. L’attaccante portoghese è vincolato ai campioni in carica della Champions da una ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "Via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - CR7 vuole i bianconeri : la richiesta del Real Madrid : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Neymar al Real Madrid?/ Calciomercato - pronti 310 milioni ma il club spagnolo smentisce tutto : Il Real Madris sogna Neymar: dalla Spagna arriva la voce di un'offerta da 310 milioni al Psg. Il club di Florentino Perez ha smentito categoricamente, ma l'affare può andare in porto(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Offerta monstre per Neymar - il Real Madrid smentisce : 'Notizia falsa' : Mentre in Russia Neymar segna e fa volare il suo Brasile ai Mondiali, in Spagna continuano a rincorrersi le voci relative al suo possibile futuro al Real Madrid. Nella tarda serata di ieri, l'...

Real Madrid - follia ‘galactica’ per Neymar : pronti 310 milioni e uno stipendio mai visto prima! : Real Madrid pronto a fare follie per acquistare Neymar: TVE parla di un’offerta da 310 milioni al PSG e 45 per 7 anni al giocatore. I Blancos però smentiscono Dopo la querelle con l’esonero dalla panchina della Spagna, causa proprio l’accordo con il Real Madrid annunciato ai quattro venti, Florentino Perez è in debito con l’allenatore Lopetegui. Come farsi perdonare? Con un costosissimo regalo che risponde al nome ...

Salah - altro che Real Madrid : ufficiale il rinnovo col Liverpool : Mohamed Salah non si muove da Liverpool, dopo la splendida annata scorsa, l’egiziano si è meritato un lauto rinnovo con i Reds Il Liverpool Football Club ha confermato il rinnovo di contratto dell’attaccante egiziano Mohamed Salah “a lungo termine con il club”. L’attaccante egiziano ha affidato il suo futuro al Liverpool mettendo la sua firma sull’accordo, poco più di un anno dopo il suo arrivo ad ...

Calciomercato Real Madrid : Kroos rifiuta la corte di Mourinho : Il Manchester United insiste per l’acquisto di Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, però, il club di Old Trafford ha ricevuto un altro no secco dal giocatore, che preferisce restare in Spagna. Kroos, classe 1990, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio tedesco ai Mondiali, ha un contratto che scadrà nel 2022, ossia fra quattro anni, e non intende cambiare maglia. ...

Calciomercato - Real Madrid : 9 cessioni? : ...appresta a vivere l'imminente Calciomercato con il consueto ruolo di protagonista delle trattative ma stavolta non solo nelle vesti di club che spende per acquistare i migliori calciatori al mondo. ...