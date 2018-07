Raggi-Salvini | botta e risposta sui rom | braccio di ferro sulle misure da adottare

Raggi - porterò Salvini in campi rom : ANSA, - ROMA, 03 LUG - "Una visita ai campi Rom con Salvini? Le segreterie sono in contatto, quindi ci incontreremo quanto prima, sarà bello portare il ministro a vedere i campi, soprattutto l'...

Salvini mette alle strette Raggi : "Visiterò i campi rom di Roma" : Aveva promesso una stretta sui campi rom . E stretta sarà A partirte dalla Capitale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini intende fare una visiterina per 'vedere com'è la situazione' . Vuole ...

Il blitz di Salvini nei campi rom spiazza la sindaca Raggi : ROMA 'Visiterò i campi rom della Capitale, vorrei andare a vedere com'è la situazione con la sindaca Virginia Raggi. Così come è già successo, d'altronde, con il governatore del Lazio Nicola ...

Salvini scettico sull'intesa Raggiunta a Bruxelles : 'Ora i fatti concreti' : E ribadisce: porti chiusi alle Ong. Critica l'opposizione. Il presidente dell'Inps Boeri lancia l'allarme: la riduzione dei flussi migratori mette a rischio il nostro sistema pensionistico -

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte Raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Salvini fa la lista nera delle Ong : ‘Si possono scordare di Raggiungere l’Italia’ : Mentre si consuma lo scontro tra il governo italiano e quello maltese sul destino della nave Lifeline di una ong tedesca con a bordo più di 200 migranti, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], alza il tiro su tutte le imbarcazioni delle Organizzazioni non governative presenti in questo momento nel Mar Mediterraneo, Lo fa, come al solito, pubblicando un post sul suo profilo Facebook in cui stila un elenco dettagliato di tutti i natanti ...

