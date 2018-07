Rafael Correa raggiunto da mandato di cattura internazionale

Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente Rafael Correa : Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, accusato di essere coinvolto nel rapimento di un suo oppositore avvenuto nel 2012. Correa attualmente vive in Belgio, il paese di origine della moglie, e ha negato qualsiasi coinvolgimento The post Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente Rafael Correa appeared first on Il Post.

