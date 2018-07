Quota 41 | forse dal 2020 e intanto nel 2019 la pensione anticipata si allontana di 5 mesi

Blastingnews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Costi elevati, pochi soldi e coperture da trovare sono i problemi maggiori con cui deve fare i conti l’esecutivo Conte per la sua idea di riforma previdenziale. Le misure da varare sono molteplici, dalla100 a41 per finire ad opzione donna. Tutte misure costose perché si tratta di provvedimenti che dovrebbero anticipare per molti lavoratori, l’uscita dal lavoro e quindi l’ingresso tra i pensionati. Per l’Inps servirebbero non meno di 15 miliardi di euro per quanto ha in mente il governo giallo-verde. Per Lega e Movimento 5 Stelle invece, la spesa sarebbe inferiore, nell’ottica di 5 miliardi di euro. Ma anche 5 sono troppi per poter dar vita a tutte le misure fin da subito.100 subito, ma i precoci devono attendere I rumors che provengono dai palazzi di Governo mettono100 in posizione di vantaggio, essendo la misura che sembra avere più probabilita' di ...