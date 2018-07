huffingtonpost

: Quindici cose da fare in caso di scomparsa di una persona cara - HuffPostItalia : Quindici cose da fare in caso di scomparsa di una persona cara - GiuliaNahi : Comunque se dopo dieci anni, avete sempre le solite abitudini e vi piacciono le solite cose che vi piacevano magari… - FedePillo : @Silvanovolpagni @StefanoDonati27 Leggi gli ultimi quindici post di cosa parlano invece di dire cose a vanvera -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La vicenda delle due ragazze di Fermo prima scomparse e poi (per fortuna) ritrovate riporta alla ribalta l'incubo di ogni genitore: un figlio che si dissolve nel nulla.Negli ultimi anni mi è capitato innumerevoli volte di raccontare - come cronista - storie di famiglie segnate proprio dalladi una, dove per "" possiamo intendere sia allontanamento(tendenzialmente volontario) sia fine violenta.In entrambi i casi, laddove ci siano dei risvolti poco chiari nella vicenda, ho potuto constatare che spesso le indagini e l'accertamento dei fatti possono subire rallentamenti - o veri e propri stop – se nelle prime ore successive all'accaduto non ci si è mossi nella maniera corretta.L'esperienza raccolta finora con Quarto Grado mi ha portato quindi a stilare un breve vademecum su cosa sia meglio, nella speranza che possa circolare il ...