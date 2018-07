Quattro fermati a San Pietroburgo

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati Quattro ragazzi : Niccolò Bettarini è stato accoltellato per futili motivi: è quanto emerge dalle indagini della squadra mobile e coordinate dal pm Elio Ramondini. Intanto, emergono nuovi dettagli in merito ai quattro aggressori per i quali è stato stabilito il fermo. Il 24enne italiano arrestato è legato alla curva dell’Inter ed è stato raggiunto negli anni passati da un provvedimento di Daspo. Vicino alla curva dell'Hockey Milano, sarebbe legato anche al ...

La morsa di Erdogan. Turchia al voto - fermati Quattro italiani ai seggi nel sud-est curdo. L'opposizione denuncia brogli : Le autorità turche hanno fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Tre degli italiani sono stati fermati a Diyarbakir, principale città del sud-est curdo, e un altro a Batman. Lo riferisce il ministero degli Interni citato da Anadolu. I fermati si trovano ora sottoposti a controlli di polizia, che ...

Fermati Quattro giovani di una baby gang romana : Il nucleo dei carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, hanno identificato e denunciato quattro giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, che aggredivano e rapinavano i loro coetanei. Il raggio d'...

X Factor 2018 : confermati i Quattro giudici di quest’anno : X Factor 2018 ha già annunciato i suoi giudici: la 12esima edizione del talent musicale di Sky Uno potrà contare su tre volti noti del programma ed una new entry che ha già sollevato qualche polemica sui social. X Factor 2018 continua inoltre la sua ondaga di casting, per individuare i prossimi concorrenti che vedremo in tv sul canale satellitare. I giudici di X Factor 2018: Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli Per la gioia di ...