Quasi 20 milioni di italiani faticano a curarsi o rinunciano a farlo per mancanza di soldi

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da Quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Aumenta la creazione di virus per produrre bitcoin - colpiti Quasi tre milioni di utenti : E' stata registrata una preoccupante impennata di utenti colpiti da virus creati per la produzione di bitcoin. Come spiega Kaspersky Lab: "Il numero di utenti che ha subito un attacco da parte di software malevoli per la produzione di criptovalute (mining) è in crescita e negli ultimi due anni, si è passati da 1,9 a 2,7 milioni in un solo anno (+44,5%)". Il numero degli utenti colpiti è passato da 2.581026 (2016-2017) a 1.811.937 (2017-2018). ...

Il Chelsea offre Quasi 40 milioni per Rugani : Il Chelsea ha presentato una maxi offerta per Daniele Rugani, poco meno di 40 milioni di euro alla Juventus per accogliere Maurizio Sarri con un primo rinforzo. In attesa dell'ufficializzazione del ...

I deputati del Pd ci sono costati Quasi 14 milioni di euro - il treno di Renzi 130mila : Nel 2017 il gruppo del Partito Democratico ha ricevuto dalla Camera, in base al regolamento di Montecitorio, quasi 14 milioni di euro: 13.702.968 euro per la precisione. Nel rendiconto di fine anno...

Ballottaggi - seggi aperti dalle 7 alle 23 : Quasi 3 milioni alle urne in 75 comuni : E sempre Di Maio rincara la dose con il reddito di cittadinanza, misura che il ministro dell'Economia Tria aveva di fatto congelato. La questione, da sempre cavallo di battaglia per il Movimento, ...

Ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 - Quasi 3 milioni alle urne in 75 comuni : E sempre Di Maio rincara la dose con il reddito di cittadinanza, misura che il ministro dell'Economia Tria aveva di fatto congelato. La questione, da sempre cavallo di battaglia per il Movimento, ...

Quasi 3 milioni alle urne per i ballottaggi in 75 Comuni : Roma, 23 giu. , askanews, A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, domenica 24 giugno 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un ...

Ballottaggi - Quasi 3 milioni alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali : A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un appuntamento elettorale politicamente significativo soprattutto...

Domani votano Quasi 3 milioni di cittadini per i ballottaggi in 75 Comuni : Roma, 23 giu. , askanews, A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, Domani 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un appuntamento ...

Ballottaggi : domani voto per Quasi 3 milioni : Dopo gli ultimi comizi che si sono svolti ieri, è scattato oggi il "silenzio elettorale" che precede il giorno del voto. E' quindi vietato effettuare, oggi e domani, comizi, riunioni di propaganda ...

Emergenza Sudan - in Uganda Quasi 2 milioni di profughi - l'appello a Conte di don Carraro : ... è don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa Cuamm, associazione attiva in Sudan e in Uganda che lancia un messaggio al mondo politico europeo. 'Questa crisi non è destinata a risolversi ...

Inghilterra - che occasione : la rosa vale Quasi 900 milioni di euro : La formazione guidata da Southgate cerca un successo in un torneo internazionale dopo quello della Coppa del Mondo del 1966: l'occasione è ghiotta. L'articolo Inghilterra, che occasione: la rosa vale quasi 900 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Povertà in Italia - Quasi 3 milioni di persone senza alimenti : il rapporto Coldiretti : La poverta' in Italia ha raggiunto livelli esorbitanti. Il recente rapporto Coldiretti sulla poverta' alimentare, presentato ai Giardini Reali di Torino, evidenzia che 2,7 milioni di Italiani, l'anno scorso, sono stati costretti a recarsi alle mense dei poveri o basarsi sui pacchi alimentari per sopravvivere. Le categorie più vulnerabili sono i bimbi, gli anziani e i clochard. Dal dossier Coldiretti si evince che gli over 65 poveri sono circa ...

Povertà in Italia - Quasi 3 milioni di persone senza alimenti : il rapporto Coldiretti : La Povertà in Italia ha raggiunto livelli esorbitanti. Il recente rapporto Coldiretti sulla Povertà alimentare, presentato ai Giardini Reali di Torino, evidenzia che 2,7 milioni di Italiani, l'anno scorso, sono stati costretti a recarsi alle mense dei poveri o basarsi sui pacchi alimentari per sopravvivere. Le categorie più vulnerabili sono i bimbi, gli anziani e i clochard. Dal dossier Coldiretti si evince che gli over 65 poveri sono circa 200 ...